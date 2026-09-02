Gimnasia vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

El cotejo entre Gimnasia y Tigre, por la fecha 8 del Clausura, se jugará el próximo sábado 5 de septiembre, a partir de las 14:30 (hora Argentina), en el Bosque.
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El cotejo entre Gimnasia y Tigre, por la fecha 8 del Clausura, se jugará el próximo sábado 5 de septiembre, a partir de las 14:30 (hora Argentina), en el Bosque.
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Gimnasia logró un triunfo por 2-1 ante Rosario Central. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos y ganó 2, en los que acumuló 9 goles en contra frente a 8 a favor.
Tigre viene de empatar 0-0 ante Barracas Central. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias e igualar 2 partidos. Ha logrado convertir 3 goles y le han marcado 1 tantos.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.
Daniel Zamora es el elegido para dirigir el partido.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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