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2 de septiembre de 2026 - 10:32
Liga Profesional

Gimnasia vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Gimnasia y Tigre. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Daniel Zamora.

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Gimnasia vs Tigre: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Gimnasia y Tigre, por la fecha 8 del Clausura, se jugará el próximo sábado 5 de septiembre, a partir de las 14:30 (hora Argentina), en el Bosque.

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Así llegan Gimnasia y Tigre

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

Gimnasia logró un triunfo por 2-1 ante Rosario Central. Previo a este encuentro, cayó derrotado en 2 compromisos y ganó 2, en los que acumuló 9 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre viene de empatar 0-0 ante Barracas Central. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias e igualar 2 partidos. Ha logrado convertir 3 goles y le han marcado 1 tantos.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 1 victoria. Terminaron igualados 3 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y no se sacaron ventaja: igualaron 2 a 2.

Daniel Zamora es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Argentinos Juniors: 13 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Banfield: 19 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Independiente Riv. (M): 2 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Rosario Central: 13 de septiembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Vélez: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Argentinos Juniors: 3 de octubre - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Horario Gimnasia y Tigre, según país
  • Argentina: 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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