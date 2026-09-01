Belgrano vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

El juego entre Belgrano y Huracán se disputará el próximo viernes 4 de septiembre por la fecha 8 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en Gigante de Alberdi.
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El juego entre Belgrano y Huracán se disputará el próximo viernes 4 de septiembre por la fecha 8 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en Gigante de Alberdi.
Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.
En la fecha anterior, Belgrano se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Atlético Tucumán. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 2 en contra en esos partidos.
El anterior partido disputado entre Huracán finalizó en empate por 1-1 ante Estudiantes (RC). En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 3 goles y le han marcado 3.
Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Huracán lo ganó por 3 a 1.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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