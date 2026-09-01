Belgrano vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

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El juego entre Belgrano y Huracán se disputará el próximo viernes 4 de septiembre por la fecha 8 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en Gigante de Alberdi.

Así llegan Belgrano y Huracán Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Belgrano en partidos del Clausura En la fecha anterior, Belgrano se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Atlético Tucumán. Con 2 triunfos, 1 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 5 goles marcados y con 2 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura El anterior partido disputado entre Huracán finalizó en empate por 1-1 ante Estudiantes (RC). En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido. Logró convertir 3 goles y le han marcado 3.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Huracán lo ganó por 3 a 1.

Fechas y rivales de Belgrano en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Sarmiento: 13 de septiembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Estudiantes (RC): 20 de septiembre - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Talleres: 4 de octubre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Racing Club: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 10: vs River Plate: 19 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Aldosivi: 3 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar Horario Belgrano y Huracán, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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