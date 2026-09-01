Platense vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Por la fecha 8 del Clausura, Dep. Riestra y Platense se enfrentan el viernes 4 de septiembre desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.
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Por la fecha 8 del Clausura, Dep. Riestra y Platense se enfrentan el viernes 4 de septiembre desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.
Platense no pudo ante Defensa y Justicia en el Norberto Tomaghello. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 4 a sus rivales.
En la fecha pasada, Dep. Riestra finalizó con un empate 1-1 ante Vélez. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 4 tantos.
De los 4 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 1 triunfo y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue un empate por 0 a 0.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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