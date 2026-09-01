Platense vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

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Por la fecha 8 del Clausura, Dep. Riestra y Platense se enfrentan el viernes 4 de septiembre desde las 19:00 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de Vicente López.

Así llegan Platense y Dep. Riestra Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 1 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura Platense no pudo ante Defensa y Justicia en el Norberto Tomaghello. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura En la fecha pasada, Dep. Riestra finalizó con un empate 1-1 ante Vélez. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 1 triunfo, 1 empate y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 3 goles y le han encajado 4 tantos.

De los 4 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 1 triunfo y 3 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 2 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue un empate por 0 a 0.

Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Estudiantes: 12 de septiembre - 14:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Newell`s: 20 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Vélez: 5 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Lanús: 14 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Gimnasia (Mendoza): 19 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Central Córdoba (SE): 5 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Unión: Fecha y horario a confirmar Horario Platense y Dep. Riestra, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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