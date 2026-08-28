Estudiantes vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Por la fecha 7 del Clausura, Newell`s y Estudiantes se enfrentan el lunes 31 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina), en el Tierra de Campeones.
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Por la fecha 7 del Clausura, Newell`s y Estudiantes se enfrentan el lunes 31 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina), en el Tierra de Campeones.
El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.
Estudiantes no pudo ante Sarmiento en el Eva Perón. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 7 a sus rivales.
Newell`s venció 2-1 a Banfield en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 6 en su portería.
En esta competencia, los resultados de Newell`s han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos.
El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Estudiantes sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.
Para Newell`s la siguiente será una fecha histórica al enfrentarse a Rosario Central en una nueva edición del clásico rosarino. El encuentro se jugará el 11 de septiembre, en el estadio Gigante de Arroyito.
El encuentro será supervisado por Juan Pafundi, el juez encargado.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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