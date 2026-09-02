Aldosivi vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

El duelo entre Aldosivi y Banfield correspondiente a la fecha 8 se disputará en el Mundialista de Mar del Plata desde las 13:30 (hora Argentina), el sábado 5 de septiembre.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El duelo entre Aldosivi y Banfield correspondiente a la fecha 8 se disputará en el Mundialista de Mar del Plata desde las 13:30 (hora Argentina), el sábado 5 de septiembre.
En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.
Aldosivi buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Argentinos Juniors. Suma 3 partidos sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 4 a sus rivales.
A Banfield no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante River Plate. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 4 goles a favor y ha recibido 7 en contra.
En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Banfield.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Sebastián Martínez.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.