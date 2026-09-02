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2 de septiembre de 2026 - 10:21
Liga Profesional

Aldosivi vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Toda la previa del duelo entre Aldosivi y Banfield. El partido se jugará en el Mundialista de Mar del Plata el sábado 5 de septiembre a las 13:30 (hora Argentina). Será arbitrado por Sebastián Martínez.

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Aldosivi vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Aldosivi y Banfield correspondiente a la fecha 8 se disputará en el Mundialista de Mar del Plata desde las 13:30 (hora Argentina), el sábado 5 de septiembre.

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Así llegan Aldosivi y Banfield

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Aldosivi en partidos del Clausura

Aldosivi buscará la victoria luego de caer 1 a 2 frente a Argentinos Juniors. Suma 3 partidos sin ganar y ha empatado 1. En esas jornadas, le hicieron 9 goles y ha marcado 4 a sus rivales.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

A Banfield no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante River Plate. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 4 goles a favor y ha recibido 7 en contra.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenciaron 2 triunfos para el visitante y 3 victorias para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 2-0 a favor de Banfield.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Sebastián Martínez.


Fechas y rivales de Aldosivi en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Independiente Riv. (M): 12 de septiembre - 14:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Atlético Tucumán: 21 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Huracán: 3 de octubre - 21:30 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Barracas Central: 14 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Gimnasia: 19 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Rosario Central: 5 de octubre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 12: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Horario Aldosivi y Banfield, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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