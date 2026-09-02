miércoles 02 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de septiembre de 2026 - 20:10
Deportes.

Matías Clapier y Federico Stieglitz exhibieron sus autos del Turismo Pista en Ciudad Cultural

Matías Clapier y Federico Stieglitz exhibieron sus autos en Ciudad Cultural antes de competir este fin de semana en Termas de Río Hondo.

+ Seguir en
Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Exhibición del Turismo Pista en Ciudad Cultural

Exhibición del Turismo Pista en Ciudad Cultural

Este miércoles se realizó en Ciudad Cultural una exhibición de los autos que conducen los pilotos jujeños Matías Clapier, de la Clase 2, y Federico Stieglitz, de la Clase 3, del Turismo Pista. Los pilotos jujeños mostraron sus autos antes de una nueva fecha en Termas de Río Hondo y hablaron de sus chances en el campeonato.

Lee además
El jujeñoFederico Stieglitz sumó puntos en el Turismo Pista
Deportes.

El jujeño Federico Stieglitz sumó puntos en el Turismo Pista
El jujeño Matías Clapier ganó el Súper 10 y largará adelante
Deportes

El jujeño Matías Clapier ganó el "Súper 10" y largará adelante

La actividad fue con entrada libre y gratuita y se concretó en la previa de la octava fecha del campeonato, que se disputará este fin de semana en el autódromo de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. El encuentro permitió que los aficionados al automovilismo pudieran observar de cerca los vehículos con los que ambos representantes de Jujuy compiten a nivel nacional.

Matías Clapier quiere pelear por el campeonato

Clapier llega a la próxima fecha ubicado cuarto en el campeonato de la Clase 2 y con posibilidades de luchar por el título cuando restan tres jornadas para el cierre de la temporada. Fuimos protagonistas en todas las fechas. En algunas no tuve suerte, me tocaron o me quedé, pero siempre estuvimos adelante durante todo el año”, explicó.

Exhibición del Turismo Pista en Ciudad Cultural Matías Clapier y Federico Stieglitz

Exhibición del Turismo Pista en Ciudad Cultural Matías Clapier y Federico Stieglitz

Con la temporada entrando en su etapa decisiva, el piloto jujeño dejó en claro cuál es su objetivo: “Hoy estamos cuartos del campeonato y quedan tres fechas. Tenemos posibilidad de campeonar y creo que el objetivo es campeonar y lo vamos a lograr”.

Clapier también destacó el trabajo realizado durante el año tanto en el aspecto deportivo como económico. Según explicó, hubo una preparación constante junto al equipo, el motorista y los responsables del chasis para mantenerse competitivo.

Además, valoró la posibilidad de representar a la provincia después de más de una década dentro del automovilismo. “Tengo ya doce años de experiencia corriendo en estos autos y seguir por este camino es lo importante”, señaló.

Federico Stieglitz: “Creo que podemos ser protagonistas”

Por su parte, Federico Stieglitz destacó la posibilidad de acercar el Turismo Pista al público jujeño antes del viaje hacia Santiago del Estero. “Muy contento de realizar la exhibición, de traer el auto a la provincia para que puedan disfrutarlo todos los jujeños”, expresó.

El piloto de la Clase 3 también remarcó el esfuerzo que implica competir durante toda una temporada en una categoría nacional, con numerosos viajes y una importante exigencia presupuestaria. “Es un gran esfuerzo que hacemos junto con Mati para correr a nivel nacional. Que hoy lo puedan disfrutar acá la verdad que me pone muy contento”, sostuvo.

Stieglitz se encuentra entre los diez primeros del campeonato y ya consiguió una victoria durante la temporada, resultado que lo mantiene habilitado para luchar por el título. “Quedan tres fechas, dos con puntaje y medio, y creo que podemos ser protagonistas y llegar con chances a la última fecha”, aseguró.

Próxima parada: Termas de Río Hondo

La octava fecha del Turismo Pista se disputará este fin de semana en Termas de Río Hondo, escenario al que Clapier y Stieglitz llegarán con aspiraciones de sumar puntos importantes. La cercanía del circuito santiagueño fue uno de los motivos para organizar la exhibición en Jujuy antes de la competencia.

Exhibición del Turismo Pista en Ciudad Cultural

Exhibición del Turismo Pista en Ciudad Cultural

Para ambos pilotos, las últimas tres fechas serán determinantes en sus aspiraciones: Clapier buscará mantenerse en la pelea directa por el campeonato de la Clase 2, mientras que Stieglitz intentará seguir avanzando dentro de la Clase 3 y llegar a la definición con posibilidades.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El jujeño Federico Stieglitz sumó puntos en el Turismo Pista

El jujeño Matías Clapier ganó el "Súper 10" y largará adelante

Matías Clapier festejó en el Turismo Pista: "Hicimos un gran equipo"

Federico Stieglitz da pelea en el Turismo Pista: "Estamos bien para poder pelear"

Sofía Mercado, la jujeña de 16 años que sueña con hacer historia en el automovilismo

Lo que se lee ahora
Cintia Zelaya - Nadadora jujeña de aguas abiertas 
Deportes.

Cintia Zelaya, la jujeña que va por un Mundial de aguas abiertas

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Súper Niño 2026 en Argentina: estas serán las provincias más afectadas.
País.

El Súper Niño llegará a la Argentina: cuáles serán las provincias más afectadas

Candidatas Representante Capital 2026 video
FNE 2026.

Elección Capital 2026: conocé el orden de pasada de las 59 candidatas

Choque en la Ruta 34: un camión y una EcoSport protagonizaron un siniestro video
Siniestro vial.

Choque múltiple sobre Ruta 34: asistencia y demoras en el lugar

Fuerte temblor en la costa de Chile alcanzó a percibirse en todo el Gran Mendoza. video
Mundo.

Sismo en Chile: el temblor se sintió con fuerza en Mendoza

ATE anunció paro por 48 horas en los aeropuertos: cómo afectará a los vuelos en Jujuy
Jujuy.

ATE anunció paro por 48 horas en los aeropuertos: cómo afectará a los vuelos en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel