Matías Clapier y Federico Stieglitz exhibieron sus autos del Turismo Pista en Ciudad Cultural

Este miércoles se realizó en Ciudad Cultural una exhibición de los autos que conducen los pilotos jujeños Matías Clapier , de la Clase 2, y Federico Stieglitz, de la Clase 3, del Turismo Pista . Los pilotos jujeños mostraron sus autos antes de una nueva fecha en Termas de Río Hondo y hablaron de sus chances en el campeonato.

La actividad fue con entrada libre y gratuita y se concretó en la previa de la octava fecha del campeonato, que se disputará este fin de semana en el autódromo de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. El encuentro permitió que los aficionados al automovilismo pudieran observar de cerca los vehículos con los que ambos representantes de Jujuy compiten a nivel nacional.

Clapier llega a la próxima fecha ubicado cuarto en el campeonato de la Clase 2 y con posibilidades de luchar por el título cuando restan tres jornadas para el cierre de la temporada. “ Fuimos protagonistas en todas las fechas . En algunas no tuve suerte, me tocaron o me quedé, pero siempre estuvimos adelante durante todo el año”, explicó.

Con la temporada entrando en su etapa decisiva, el piloto jujeño dejó en claro cuál es su objetivo: “Hoy estamos cuartos del campeonato y quedan tres fechas. Tenemos posibilidad de campeonar y creo que el objetivo es campeonar y lo vamos a lograr ”.

Clapier también destacó el trabajo realizado durante el año tanto en el aspecto deportivo como económico. Según explicó, hubo una preparación constante junto al equipo, el motorista y los responsables del chasis para mantenerse competitivo.

Además, valoró la posibilidad de representar a la provincia después de más de una década dentro del automovilismo. “Tengo ya doce años de experiencia corriendo en estos autos y seguir por este camino es lo importante”, señaló.

Federico Stieglitz: “Creo que podemos ser protagonistas”

Por su parte, Federico Stieglitz destacó la posibilidad de acercar el Turismo Pista al público jujeño antes del viaje hacia Santiago del Estero. “Muy contento de realizar la exhibición, de traer el auto a la provincia para que puedan disfrutarlo todos los jujeños”, expresó.

El piloto de la Clase 3 también remarcó el esfuerzo que implica competir durante toda una temporada en una categoría nacional, con numerosos viajes y una importante exigencia presupuestaria. “Es un gran esfuerzo que hacemos junto con Mati para correr a nivel nacional. Que hoy lo puedan disfrutar acá la verdad que me pone muy contento”, sostuvo.

Stieglitz se encuentra entre los diez primeros del campeonato y ya consiguió una victoria durante la temporada, resultado que lo mantiene habilitado para luchar por el título. “Quedan tres fechas, dos con puntaje y medio, y creo que podemos ser protagonistas y llegar con chances a la última fecha”, aseguró.

Próxima parada: Termas de Río Hondo

La octava fecha del Turismo Pista se disputará este fin de semana en Termas de Río Hondo, escenario al que Clapier y Stieglitz llegarán con aspiraciones de sumar puntos importantes. La cercanía del circuito santiagueño fue uno de los motivos para organizar la exhibición en Jujuy antes de la competencia.

Exhibición del Turismo Pista en Ciudad Cultural

Para ambos pilotos, las últimas tres fechas serán determinantes en sus aspiraciones: Clapier buscará mantenerse en la pelea directa por el campeonato de la Clase 2, mientras que Stieglitz intentará seguir avanzando dentro de la Clase 3 y llegar a la definición con posibilidades.