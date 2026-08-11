Matías Clapier festejó en el Turismo Pista: "Hicimos un gran equipo"

El piloto jujeño Matías Clapier logró una destacada actuación en la fecha de pilotos invitados del Turismo Pista disputada en San Nicolás , donde junto a Matías Quaglia consiguió una victoria que le permitió sumar puntos importantes para el campeonato.

Clapier terminó segundo en la carrera de titulares y luego su equipo se quedó con la victoria en la competencia de invitados , completando un fin de semana que volvió a fortalecer sus expectativas dentro de la categoría.

Tras la competencia, el jujeño destacó el rendimiento conseguido durante toda la fecha y valoró especialmente la actuación de su compañero. “Impresionante, electrizante la carrera . La corrió muy inteligente, muy frío, hizo muy buena maniobra ahí en la última vuelta”, expresó.

Además, remarcó el trabajo realizado desde las primeras sesiones y el nivel mostrado por el auto. “Hicimos un gran equipo durante todo el fin de semana, quedó plasmado . Fuimos casi los más rápidos el viernes, ganamos el Super 10”, señaló.

El jujeño consideró que tanto él como su compañero tenían potencial para quedar entre los principales protagonistas de la clasificación. “Teníamos elementos para clasificar entre los tres primeros y en el Super 10 lo pude demostrar igual que en la final”, sostuvo.

Un resultado que renueva la ilusión

Clapier reconoció que, pese a no haber conseguido personalmente la victoria en la final, se marchó conforme con todo lo realizado durante el fin de semana. “No me voy a ganar una final, pero me voy con un fin de semana redondo, muy contento”, afirmó.

El piloto también destacó el trabajo de su equipo y el acompañamiento de quienes hacen posible su participación en la categoría. “Me entregaron una gran herramienta. A todo el equipo de competición y mi grupo de sponsors, gracias a que estamos acá y que podamos plasmar todo lo que ellos hacen carrera a carrera adentro de la pista”, expresó.

Matías Clapier festejó en el Turismo Pista

El resultado le permitió sumar puntos de relevancia en un campeonato que hasta ahora parecía complicado, pero en el que Clapier vuelve a recuperar expectativas. La próxima fecha del Turismo Pista se disputará los días 4, 5 y 6 de septiembre en Termas de Río Hondo.