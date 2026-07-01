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1 de julio de 2026 - 19:12
Deportes.

El jujeño Matías Clapier volvió con todo y ganó el Zonal del NOA en Salta

El piloto se impuso en la cuarta fecha disputada en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, luego de cuatro años sin competir en el certamen regional.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
El piloto jujeño se quedó con el Zonal.

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La competencia formó parte del Gran Premio Auto Club Salta y reunió a pilotos de las categorías TP 1100 y TP 1600. Entre los principales vencedores de la jornada también se destacó Luis Margarzo.

Un regreso especial después de cuatro años

Clapier regresó al Zonal del NOA luego de cuatro años y valoró especialmente la posibilidad de competir cerca de Jujuy, acompañado por sus familiares y amigos.

“Pasaron cuatro años desde que no corro en el Zonal del NOA. Se sintió hermoso que puedan ir mi familia y mis amigos, ya que era cerca”, expresó el piloto tras la competencia.

Un problema mecánico antes de la carrera

El jujeño también contó que durante la jornada del sábado sufrió la rotura del motor de su auto, situación que puso en riesgo su participación en la carrera del domingo.

Sin embargo, pudo continuar gracias a la ayuda de Francisco Antonio Rodríguez, quien le facilitó otro motor para competir. “Muchas gracias, Francisco Antonio Rodríguez, por haberme dado un motor para correr el domingo, ya que el sábado se me rompió el del auto. Gracias, amigo, un jet el motor”, manifestó Clapier.

Matias Clapier - pista

Su próximo desafío será en Río Cuarto

Luego de su triunfo en Salta, Matías Clapier ya se prepara para su próxima presentación. El piloto competirá los días 17, 18 y 19 de julio en Río Cuarto, donde se disputará la sexta fecha del Turismo Pista.

Matias Clapier (1)

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