Historia viral: una entrenadora perdió a un cliente tras enviar una foto del Mundial 2026.

Una entrenadora relató a través de TikTok que un cliente decidió darse de baja luego de que ella le compartiera una imagen captada durante la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 , realizada el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México , y aseguró: “ No hice nada malo ”.

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De acuerdo con lo que explicó en su cuenta de TikTok @poowueths , la foto fue enviada al cliente impulsada por la emoción del evento y en el marco de un intercambio previo durante una sesión de entrenamiento . Sin embargo, la imagen también llegó a manos de la esposa del hombre , lo que terminó provocando una discusión dentro de la pareja.

La foto de la inauguración del Mundial 2026 que la entrenadora envió a su cliente y desató la polémica.

La instructora detalló que la imagen fue tomada poco antes del show musical de la ceremonia de apertura y que optó por compartirla con su cliente debido a que, durante las sesiones de entrenamiento, mantenían conversaciones habituales sobre fútbol . “No era una selfie ni una foto mía, simplemente era una foto del estadio” , aclaró, sosteniendo que el envío no tenía ningún tipo de doble intención .

Horas después, la mujer contó que fue contactada por la esposa del cliente, quien le hizo un fuerte reclamo: “¿Si sabes que andas con un casado? No es contigo, pero por qué le mandas fotos a mi esposo”. Ante esa situación, la entrenadora aseguró que intentó aclarar que el envío de la imagen no tenía ningún propósito adicional ni intención oculta.

Entrenadora fitness aseguró que perdió a un cliente después de enviarle una foto del Mundial.

La joven sumó que, posteriormente, el cliente se comunicó telefónicamente con ella para pedirle disculpas y manifestarle que se encargaría de aclarar lo sucedido, aunque finalmente eso no se concretó. “Sinceramente sigo pensando que no hice nada malo, simplemente decidí compartir algo que, en entrenamiento uno a uno, pues se mezclan temas de interés y ese fue mi gran error”, expresó.

“Llegué el lunes al entrenamiento y no llegó. Me quedé esperando al menos un mensaje de ‘ya no voy a poder ir’, pero simplemente desapareció”, aseguró.

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El episodio se volvió viral y generó posturas encontradas en las redes sociales. Entre las reacciones que compartió, hubo usuarios que respaldaron a la esposa y cuestionaron el accionar de la entrenadora: “Lo profesional no se mezcla con lo personal. Aquí la pregunta es ¿Por qué pensaste en él en ese momento?”.

Frente a la repercusión, la entrenadora volvió a expresarse mediante un nuevo mensaje: “Gente, vayan a terapia para que no crean que su pareja no tiene el derecho de interactuar socialemente con alguien más que no sean ustedes”. Y añadió: “No vuelvo a mandar nada”.