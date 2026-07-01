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1 de julio de 2026 - 07:14
Sociedad.

Historia viral: una entrenadora perdió a un cliente tras enviar una foto del Mundial 2026

La mujer relató en TikTok que el material fue visto por la esposa del hombre, lo que derivó en un conflicto y en la finalización del vínculo profesional.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Historia viral: una entrenadora perdió a un cliente tras enviar una foto del Mundial 2026.

Historia viral: una entrenadora perdió a un cliente tras enviar una foto del Mundial 2026.

Una entrenadora relató a través de TikTok que un cliente decidió darse de baja luego de que ella le compartiera una imagen captada durante la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, realizada el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, y aseguró: “No hice nada malo”.

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De acuerdo con lo que explicó en su cuenta de TikTok @poowueths, la foto fue enviada al cliente impulsada por la emoción del evento y en el marco de un intercambio previo durante una sesión de entrenamiento. Sin embargo, la imagen también llegó a manos de la esposa del hombre, lo que terminó provocando una discusión dentro de la pareja.

La foto de la inauguración del Mundial 2026 que la entrenadora envió a su cliente y desató la polémica.

La foto de la entrenadora que terminó con el vínculo laboral

La instructora detalló que la imagen fue tomada poco antes del show musical de la ceremonia de apertura y que optó por compartirla con su cliente debido a que, durante las sesiones de entrenamiento, mantenían conversaciones habituales sobre fútbol. “No era una selfie ni una foto mía, simplemente era una foto del estadio”, aclaró, sosteniendo que el envío no tenía ningún tipo de doble intención.

Horas después, la mujer contó que fue contactada por la esposa del cliente, quien le hizo un fuerte reclamo: “¿Si sabes que andas con un casado? No es contigo, pero por qué le mandas fotos a mi esposo”. Ante esa situación, la entrenadora aseguró que intentó aclarar que el envío de la imagen no tenía ningún propósito adicional ni intención oculta.

Entrenadora fitness aseguró que perdió a un cliente después de enviarle una foto del Mundial.

La joven sumó que, posteriormente, el cliente se comunicó telefónicamente con ella para pedirle disculpas y manifestarle que se encargaría de aclarar lo sucedido, aunque finalmente eso no se concretó. “Sinceramente sigo pensando que no hice nada malo, simplemente decidí compartir algo que, en entrenamiento uno a uno, pues se mezclan temas de interés y ese fue mi gran error”, expresó.

“Llegué el lunes al entrenamiento y no llegó. Me quedé esperando al menos un mensaje de ‘ya no voy a poder ir’, pero simplemente desapareció”, aseguró.

El episodio se volvió viral y generó posturas encontradas en las redes sociales. Entre las reacciones que compartió, hubo usuarios que respaldaron a la esposa y cuestionaron el accionar de la entrenadora: “Lo profesional no se mezcla con lo personal. Aquí la pregunta es ¿Por qué pensaste en él en ese momento?”.

Frente a la repercusión, la entrenadora volvió a expresarse mediante un nuevo mensaje: “Gente, vayan a terapia para que no crean que su pareja no tiene el derecho de interactuar socialemente con alguien más que no sean ustedes”. Y añadió: “No vuelvo a mandar nada”.

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