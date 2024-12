La extraña condición en la ropa a utilizar que tiene un gimnasio es viral en redes

A pesar de ser una idea poco común, ha provocado reacciones encontradas en las redes. Algunos lo consideran "absurdo", mientras que otros señalan ventajas evidentes. Un internauta mencionó: “Lo hago de todos modos, me ayuda a no pensar en lo que tengo que ponerme, y el negro siempre me favorece, incluso si no me siento muy bien”.

Caitlin Emiko, influencer australiana, comparte en TikTok cómo el código ayuda a reducir las comparaciones personales en el gimnasio.

En el gimnasio boutique Greenwich Village Athletic, ubicado en Nueva York, la obligación de vestir únicamente ropa deportiva de color negro persigue un objetivo bien definido: crear un entorno inclusivo y libre de juicios. Michelle, responsable de contenido y marketing del lugar, detalló en un video de TikTok los diversos beneficios prácticos que conlleva esta norma: “Cuando salimos a correr, es más fácil estar juntos. Además, se ve muy bien. Me hace la vida más fácil, así que todas las fotos lucen estéticas”.

Caitlin Emiko explicó cómo esta regla disminuyó las comparaciones entre los miembros del gimnasio. “Elimina todas las formas de comparación. Básicamente, tienes un uniforme con el que puedes ir al gimnasio y no sentir que tienes que preocuparte por lo que llevas puesto”, dijo.

El estilo simplista de Greenwich Village Athletic refleja una transformación más amplia en el sector del fitness, donde los centros de entrenamiento han comenzado a implementar acciones para enriquecer la experiencia de los usuarios. En Australia, Tony Doherty, dueño de la red de gimnasios Doherty’s Gym, implementó una norma aún más rigurosa: vetó la grabación de entrenamientos por parte de los miembros. En declaraciones al New York Post, Doherty comentó que el uso de trípodes había transformado el gimnasio en un “circo”.

El color negro, desde siempre asociado con la elegancia y la sobriedad, ha encontrado un nuevo hogar en un lugar poco convencional.

“Un día entré al gimnasio y había siete personas usando trípodes en una habitación y pensé: ‘Tengo que envolver esa cosa y envolverla alrededor de la cabeza de alguien’”, señaló irónicamente en un podcast.

Luego de instaurar la restricción, Doherty destacó que su elección tuvo un impacto en otros centros de entrenamiento, evidenciando cómo estas acciones, aunque polémicas, están provocando una transformación importante en la forma en que los gimnasios gestionan el ambiente de sus instalaciones.