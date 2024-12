La Policía de Córdoba y una campaña viral al ritmo del cuarteto

La selección de “Tu Foto” no fue aleatoria, ya que la canción original se convirtió en uno de los éxitos más destacados del año, alcanzando más de 73 millones de reproducciones en YouTube y 57 millones en Spotify, logrando así un gran impacto en todo el país.

La Policía de Córdoba lanzó una canción de cuarteto con las recomendaciones para el verano.

Ajustada a las pautas para tener un verano seguro, la canción trató el tema de la seguridad en las rutas. Incluyendo expresiones como: “La velocidad tiene que estar medida, sé prudente y no te excedas nunca de la misma. Hay gente que sobrepasa con línea amarilla y no sé por qué”, el tema no solo transmitió el mensaje, sino que lo hizo de manera tan pegajosa que quedó fácilmente grabado en la mente de quienes lo escucharon.

Otros pasajes hicieron hincapié en la necesidad de supervisar a los niños cerca de cuerpos de agua, como ríos o piscinas, y subrayaron la importancia de no prender fuego en zonas no autorizadas, especialmente a raíz de los recientes incendios en la región. También se ofrecieron recomendaciones sobre cómo prevenir fraudes en línea y proteger a los menores en las plataformas digitales: “La gente comparte datos personales y no sé por qué. Y ante una emergencia, no dudes en llamar al 911”.

La Policía de Córdoba volvió a ser noticia por su peculiar manera de concientizar a los turistas.

La canción fue lanzada en el contexto del Operativo Verano, que fue presentado por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, en Villa Carlos Paz. Más de 2.200 agentes de diferentes fuerzas estarán desplegados en la provincia. El objetivo principal de este operativo será garantizar la seguridad en los destinos turísticos más importantes de Córdoba, cubriendo áreas como los valles de Calamuchita, Punilla, Traslasierra, Sierras Chicas y Paravachasca, además de otras zonas de gran afluencia turística.

Reacciones en redes sociales: “Esto tiene que ser el tema del verano”

El video provocó una avalancha de reacciones en las plataformas sociales, con los usuarios resaltando la originalidad de la campaña. Entre los comentarios se leían cosas como: “Esto tiene que ser el tema del verano”, “Qué lindo canta el que me hizo la multa”, y “Aumenten el sueldo al de marketing” fueron los mensajes más destacados en la publicación. Otros bromearon sobre la situación: “Imaginate vivir en Suiza y perderte esto”.