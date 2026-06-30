"Jujuy puede pasar de importar tecnología a exportar conocimiento", afirmó José Luis Jacquet en Nexo Jujuy 2026

La vinculación entre el Estado, las universidades y el sector privado fue el eje de Nexo Jujuy 2026 , una jornada realizada en el Cabildo Histórico que reunió a representantes del sistema científico, empresas, organismos públicos y emprendedores. En ese marco, el director de El Cuatro, Lic. José Luis Jacquet Matillón , planteó la necesidad de fortalecer la innovación y el desarrollo tecnológico en la provincia.

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“ Jujuy puede pasar de importar tecnología y conocimiento, a exportar ”, sostuvo durante su participación en las mesas de trabajo, donde se debatieron distintas estrategias para potenciar el desarrollo productivo y científico local.

El encuentro se realizó en el marco del Día Nacional de la Vinculación Tecnológica y tuvo como objetivo generar espacios de articulación entre la academia, el sector privado y el Estado, siguiendo el modelo del denominado Triángulo de Sábato , que promueve la cooperación entre estos tres actores para impulsar la innovación.

El conocimiento como motor del desarrollo

Para el licenciado Jacquet Matillón, uno de los principales desafíos consiste en lograr una mayor comunicación entre quienes generan conocimiento y quienes enfrentan problemas concretos en la actividad productiva.

“Esto hace que pueda haber mayor comunicación entre los distintos sectores y que se puedan detectar necesidades, donde los emprendedores, los empresarios y quienes hacen investigación puedan colaborar entre sí”, señaló el Director de El Cuatro.

Además, el Lic. Jacquet destacó que muchas veces existen proyectos e investigaciones de gran valor que no alcanzan la visibilidad necesaria. “No siempre hace falta traer todo de afuera. En Jujuy hay muchos emprendedores, muchos proyectos y muchas investigaciones súper importantes que por ahí no se conocen”, afirmó.

Tecnología para resolver problemas concretos

Asimismo, Jacquet mencionó que la innovación puede ayudar a resolver desafíos propios de la provincia, especialmente en sectores estratégicos como la minería. “Cómo se resuelven los problemas cuando falta un repuesto en una mina o cómo se reducen los tiempos que hacen que una operación esté parada son cuestiones que pueden abordarse a través del conocimiento”, indicó.

En esta línea, el licenciado Jacquet Matillón ponderó este tipo de espacios, considerando que representan una oportunidad para potenciar a Jujuy. “El trabajo conjunto y articulado es lo que hace que surjan nuevos proyectos y nuevas oportunidades. Estos espacios generan conexiones entre personas que hacen cosas distintas y eso es lo que finalmente potencia el desarrollo”, concluyó.

Nexo Jujuy (2)

El desafío de adaptarse a las nuevas tecnologías

Otro de los temas abordados fue la velocidad con la que avanzan las nuevas herramientas digitales y la necesidad de que empresas y comercios puedan adaptarse.

“Hoy vemos muchas veces al comercio que le cuesta adoptar herramientas tecnológicas para adaptarse a las nuevas formas de comercialización”, explicó el Director de El Cuatro. En ese sentido, remarcó el impacto de la inteligencia artificial, el comercio electrónico y las plataformas digitales.

“Hoy uno puede estar vendiendo las 24 horas con plataformas de atención al cliente a través de WhatsApp, sitios web o redes sociales”, sostuvo y agregó: “Lo más complicado muchas veces es el tiempo de adopción de la tecnología, porque cuando terminamos de adoptarla ya apareció una nueva”.

El director de El Cuatro participó del encuentro que reunió a empresas, universidades junto al Estado y destacó el potencial innovador de Jujuy.

Embed - "Jujuy puede exportar conocimiento", afirmó José Luis Jacquet en Nexo Jujuy 2026

Un espacio para generar alianzas

La empresaria Florencia Manzur, representante del sector privado durante la apertura, destacó la importancia de generar espacios de encuentro entre empresas, universidades y organismos públicos. “La clave de crecer no está solamente en expandirse o producir más, sino justamente en innovar y generar alianzas”, señaló.

También remarcó el papel que tienen las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. “No hay que tenerles miedo. Hay que aprovechar estas herramientas y estar al día”, expresó.

Embed - Un espacio para generar alianzas: Florencia Manzur desde el sector privado

Cinco mesas para pensar el futuro de Jujuy

La subsecretaria de Articulación Institucional para el Desarrollo, Gabriela Odone, explicó que Nexo Jujuy 2026 fue organizado con el objetivo de orientar la investigación, las tesis y los proyectos académicos hacia las necesidades concretas de la provincia. “Sí o sí tenemos que trabajar en forma conjunta gobierno, academia y sector privado”, afirmó.

Durante la jornada se desarrollaron cinco mesas temáticas:

Innovación Abierta y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Productivo.

Bioeconomía y Agregado de Valor a las Economías Regionales.

Transición Energética, Minería y Tecnologías Limpias.

Turismo Inteligente, Patrimonio e Innovación Territorial.

Tecnologías para la Gestión Ambiental y la Producción Sostenible.