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14 de agosto de 2026 - 19:32
Inflación.

Qué fue lo que más subió y lo que más bajó en Jujuy durante julio

Hubo fuertes aumentos en verduras y también bajas importantes en frutas y otros productos. La papa encabezó las subas y la naranja tuvo la mayor caída.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Alimentos y productos.

Alimentos y productos.

La inflación en Jujuy fue del 2,1% en julio de 2026, aunque detrás de ese promedio se registraron variaciones muy diferentes entre rubros y productos. Según el informe de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la división que más aumentó, con una suba del 4%.

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Luego se ubicaron Seguros y servicios financieros, con 3,7%; Bebidas alcohólicas, tabaco y otros, con 3,3%; Restaurantes y hoteles, 2,7%; Recreación y cultura, 2,4%; Salud, 2,3%; e Información y comunicación, 2,2%.

Los productos que más subieron

Entre los productos relevados por la DiPEC, la papa encabezó las subas con un 18,4% y pasó de un precio medio de $1.375,10 en junio a $1.628,46 por kilo en julio.

Inflaci&oacute;n en Jujuy (imagen ilustrativa).

Inflación en Jujuy (imagen ilustrativa).

También se destacaron la cebolla, con 14,5%; la lechuga, con 11,8%; y el zapallo anco, con 11,4%. Más atrás aparecieron el jabón en polvo para ropa, con 7,3%; las galletitas de agua envasadas, con 6,1%; el jabón líquido para ropa, con 4,8%; y el tomate perita, con 4,5%.

Qué fue lo que más bajó

También hubo productos que terminaron julio con precios medios inferiores a los de junio. La naranja fue la que más bajó, con una caída del 16,2%, al pasar de $1.607,81 a $1.347,26 por kilo.

La siguieron la banana, con una baja del 13%, y la mandarina, con -10,7%. Entre los productos no alimenticios, el champú retrocedió 7,1% y los pañales descartables medianos, 4%.

Otras bajas fueron las del yogurt firme, con -2,7%; el limón, -1,9%; la sal fina, -1,5%; el tomate entero en conserva, -1,4%; y la cuadrada, -1,3%. También descendieron el arroz blanco simple, el aceite de girasol, el cuadril, la paleta, el queso cremoso, la nalga y el asado.

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