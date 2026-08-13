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13 de agosto de 2026 - 16:10
País.

La inflación de julio fue del 2,1% y acumula 19,3% en lo que va del año

El dato mostró una aceleración respecto de junio. Los mayores aumentos se registraron en precios estacionales y la inflación interanual llegó al 33,8%.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.
Foto ilustrativa.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de julio fue del 2,1%, con una suba interanual del 33,8% (de julio de 2025 al mismo mes de este año) y un incremento acumulado del 19,3% en los primeros siete meses del año.

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De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interrumpió una racha de tres meses consecutivos de desaceleración y mostró una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto del 1,9% registrado en junio.

Cómo se movieron los precios en julio

Inflaci&oacute;n en Argentina.

Inflación en Argentina.

En el análisis por categorías, el IPC Núcleo registró un incremento del 1,8% durante julio.

Dentro de este grupo, las principales subas estuvieron vinculadas con Alquiler de la vivienda y Servicios culturales. El aumento fue parcialmente compensado por una baja en las expensas, luego de la eliminación del adicional del 20% que se había aplicado durante junio.

Por otro lado, los precios Estacionales fueron los que más aumentaron durante el mes, con un avance del 4,5%. En este caso, los principales incrementos se observaron en Verduras, Paquetes turísticos y Servicios de alojamiento.

Los precios regulados aumentaron 2,1%

Los precios Regulados tuvieron una suba del 2,1%, el mismo porcentaje que el nivel general del IPC.

Entre los rubros que impulsaron esta categoría se destacaron los aumentos en Transporte público, Gastos de prepagas y Electricidad.

Con el resultado de julio, la inflación acumulada en lo que va de 2026 alcanzó el 19,3%, mientras que en la comparación con el mismo mes del año anterior el incremento fue del 33,8%.

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