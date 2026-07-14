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14 de julio de 2026 - 19:26
Economía.

La canasta básica subió más que la inflación

Según el INDEC, la Canasta Básica Total aumentó 2,2% en junio y quedó por encima de la inflación general.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Gran parte de la canasta básica cambiará de precio por el IPC.

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Canasta Básica: una familia necesitó casi $1,5 millones en mayo para no ser pobre

El indicador que define el umbral de pobreza se ubicó por encima de la inflación general de junio, que fue de 1,9%. En el primer semestre del año, la Canasta Básica Total acumuló una suba del 17%, mientras que en los últimos doce meses registró un incremento del 35,7%.

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre

De acuerdo con el informe, los ingresos necesarios para superar la línea de pobreza variaron según la composición de cada hogar.

Una persona necesitó $495.622,30 para no ser pobre. Un hogar de tres integrantes requirió $1.219.230,86, mientras que una familia tipo de cuatro personas necesitó $1.531.472,91. En el caso de un hogar de cinco integrantes, el ingreso mínimo fue de $1.610.772,48.

Estos valores corresponden a la Canasta Básica Total, que incluye alimentos y otros bienes y servicios básicos necesarios para cubrir gastos esenciales.

La línea de indigencia también aumentó

La Canasta Básica Alimentaria, que marca el límite de la indigencia, aumentó 1,3% en junio. Para una familia de cuatro integrantes, el ingreso necesario para cubrir únicamente las necesidades alimentarias básicas fue de $689.852,67.

En el detalle por hogar, una persona necesitó $223.253,29 para no ser indigente. Una familia de tres integrantes requirió $549.203,09, mientras que un hogar de cinco personas necesitó $725.573,19.

La CBA acumuló una suba del 17% en los primeros seis meses del año y un incremento interanual del 36,3%.

Los datos más importantes

  • La Canasta Básica Total subió 2,2% en junio.
  • Una familia tipo necesitó $1.531.472,91 para no ser pobre.
  • La CBT aumentó por encima de la inflación general, que fue de 1,9%.
  • En el primer semestre, la canasta total acumuló una suba del 17%.
  • En los últimos 12 meses, aumentó 35,7%.
  • La Canasta Básica Alimentaria subió 1,3%.
  • Una familia de cuatro integrantes necesitó $689.852,67 para no ser indigente.
  • La CBA acumuló un alza interanual de 36,3%.

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