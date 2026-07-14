La canasta básica subió más que la inflación

Gran parte de la canasta básica cambiará de precio por el IPC.

Una familia de cuatro integrantes necesitó en junio de 2026 un ingreso mínimo de $1.531.472,91 para no quedar bajo la línea de pobreza en Argentina, según los datos difundidos por el INDEC. La Canasta Básica Total aumentó 2,2% en el sexto mes del año y volvió a marcar el peso que tienen los gastos esenciales en la economía de los hogares.

Economía Canasta Básica: una familia necesitó casi $1,5 millones en mayo para no ser pobre

Economía. Canasta básica: ¿Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en julio 2025?

El indicador que define el umbral de pobreza se ubicó por encima de la inflación general de junio, que fue de 1,9% . En el primer semestre del año, la Canasta Básica Total acumuló una suba del 17% , mientras que en los últimos doce meses registró un incremento del 35,7% .

De acuerdo con el informe, los ingresos necesarios para superar la línea de pobreza variaron según la composición de cada hogar.

Una persona necesitó $495.622,30 para no ser pobre. Un hogar de tres integrantes requirió $1.219.230,86 , mientras que una familia tipo de cuatro personas necesitó $1.531.472,91 . En el caso de un hogar de cinco integrantes, el ingreso mínimo fue de $1.610.772,48 .

Estos valores corresponden a la Canasta Básica Total, que incluye alimentos y otros bienes y servicios básicos necesarios para cubrir gastos esenciales.

La línea de indigencia también aumentó

La Canasta Básica Alimentaria, que marca el límite de la indigencia, aumentó 1,3% en junio. Para una familia de cuatro integrantes, el ingreso necesario para cubrir únicamente las necesidades alimentarias básicas fue de $689.852,67.

En el detalle por hogar, una persona necesitó $223.253,29 para no ser indigente. Una familia de tres integrantes requirió $549.203,09, mientras que un hogar de cinco personas necesitó $725.573,19.

La CBA acumuló una suba del 17% en los primeros seis meses del año y un incremento interanual del 36,3%.

Los datos más importantes