ARCA lanza un nuevo plan de pagos para regularizar deudas: quiénes pueden acceder

ARCA habilitó un nuevo plan de facilidades de pago que alcanza a pymes, monotributistas y entidades sin fines de lucro. El régimen fue oficializado con la Resolución General 5875/2026 y apunta a facilitar la regularización de deudas.

La medida alcanza a las Mipymes de los tramos 1 y 2 con Certificado MiPyME vigente, a los pequeños contribuyentes registrados bajo el código 547 y a diversas entidades sin fines de lucro, entre ellas asociaciones civiles , fundaciones, cooperativas, mutuales, consorcios e instituciones religiosas .

La nueva herramienta de ARCA permite incluir obligaciones impositivas , aduaneras y de seguridad social pendientes, además de los intereses y multas asociados , correspondientes a vencimientos hasta el 30 de junio de 2026. A diferencia de otros programas de regularización, no prevé beneficios como la condonación de intereses o la liberación de sanciones.

El nuevo régimen no incluye determinadas obligaciones , según lo establecido por la resolución. Entre las exclusiones figuran las retenciones y percepciones previsionales , anticipos y pagos a cuenta, el IVA por servicios del exterior y servicios digitales, los aportes a obras sociales (excepto monotributistas), las cuotas de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, el Seguro de Vida Obligatorio y los impuestos internos aplicados a los cigarrillos.

Cuántas cuotas ofrece el plan

El esquema de financiación variará según la categoría del contribuyente. Las micro y pequeñas empresas, pequeños contribuyentes y entidades sin fines de lucro podrán acceder a planes de hasta 18 cuotas para regularizar deudas impositivas, aduaneras y de la seguridad social, con un pago inicial del 5% y una tasa de interés mensual del 2,75%.

Las medianas empresas de los tramos 1 y 2 tendrán condiciones de financiación diferenciadas. Podrán regularizar deudas impositivas, aduaneras y previsionales en hasta 15 cuotas mensuales, con un pago a cuenta del 10% y una tasa de interés del 2,75% mensual. Para las obligaciones vinculadas a retenciones y percepciones impositivas, el límite será de 7 cuotas, también con un anticipo del 10%.

En todos los casos, tanto el pago a cuenta como cada una de las cuotas deberán ser, como mínimo, de $50.000.

Los contribuyentes tendrán tiempo hasta el 30 de octubre de 2026 para ingresar al régimen de facilidades de pago. La adhesión se realizará de manera online mediante el servicio “Mis Facilidades” del sitio de ARCA, seleccionando el plan correspondiente. La consolidación de la deuda se concretará luego de abonar el pago inicial establecido.