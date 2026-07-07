Causa Cuadernos: "se equivocaron de Juan Carlos", citaron a declarar a un homónimo

Un llamativo error se produjo durante una audiencia del juicio por la denominada Causa Cuadernos , cuando la Justicia citó a declarar a un hombre que no era el testigo requerido, sino un homónimo del exfuncionario que la fiscalía pretendía convocar.

País. El Gobierno activó un operativo federal para anticiparse a los efectos de El Niño

País. La Academia Nacional de Ciencias advirtió sobre una posible "fuga de cerebros" en el país

La citación estaba dirigida al exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la entonces AFIP, hoy ARCA , durante la gestión de Alberto Abad. Sin embargo, quien se presentó ante el Tribunal Oral Federal N.º 7 fue un contador público que no tenía ninguna vinculación con el organismo ni con la causa.

Al comenzar la audiencia, el hombre respondió las preguntas de rigor sobre su identidad, profesión y eventual relación con los imputados. También aclaró que nunca había trabajado en la ex AFIP.

Fue entonces cuando advirtió el error. " ¿Puedo aclarar algo? Se equivocaron de Juan Carlos Santos ", manifestó ante los jueces.

Durante la audiencia, desde el tribunal le consultaron si, al ser contactado para declarar, le habían explicado el motivo de la citación. "No, nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp, que me iban a citar. Yo estaba en el exterior, con mi hija, y me tuve que volver, para esto", respondió.

Sí dijo que trabajó en la DGI en el año 79. “Estuve tres días y me fui“.

Luego le preguntaron si había intentado aclarar la situación previamente. "Pregunté de qué se trataba y me dijeron que no me podían aclarar", señaló. Tras comprobarse la equivocación, las autoridades judiciales le ofrecieron disculpas y el contador se retiró de la sala.

“Le pido disculpas y que se retire”

Ante esta situación, el Juez le informó que era un “malentendido” y sostuvo “bueno, entonces si no se trata del señor Santos que el tribunal pretende escuchar en este debate oral y público le voy a pedir las disculpas del caso y que se retire”.

“Fue un error producto de un homónimo. Que tenga buenas tardes”, saludó áspero el juez poco antes de las 9. “Buenos días”, respondió el fallido testigo: tomó su sobretodo y caminó despacio al fondo de la sala para retirarse ante el silencio absoluto de los asistentes.