La Academia Nacional de Ciencias advirtió sobre una posible "fuga de cerebros" en el país

La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ANCEFN) expresó su " profunda preocupación " por la situación que atraviesa el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica y advirtió que las recientes medidas adoptadas por el Gobierno nacional podrían derivar en una " grave fuga de cerebros ".

A través de un comunicado difundido el 3 de julio, la institución también manifestó su solidaridad con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), con los trabajadores desvinculados del organismo y con los becarios posdoctorales del CONICET .

"La ciencia y la tecnología constituyen políticas de Estado cuya continuidad trasciende los gobiernos. El deterioro de las capacidades humanas e institucionales construidas durante décadas compromete el desarrollo económico, la salud, la soberanía tecnológica y la capacidad de innovación de nuestro país", sostuvo la Academia en el documento.

La entidad señaló la no renovación de decenas de contratos en la CNEA como uno de los principales cuestionamientos y afirmaron que esto "evidencia, una vez más, la falta de valorización gubernamental hacia el sector".

Asimismo, destacó el rol histórico del organismo en el desarrollo nuclear argentino. "La CNEA es una de las instituciones más prestigiosas de Argentina; su desarrollo nuclear nos ha posicionado en un selecto grupo internacional, destacándose no solo en la generación de energía, sino también en sus aplicaciones para la salud pública.

“El vaciamiento de la CNEA, impulsado por salarios de indigencia, es parte del desmantelamiento general del sistema", expresó.

Pocos ingresos al CONICET

La Academia también cuestionó la interrupción de los ingresos a la Carrera del Investigador Científico del CONICET. Según el comunicado, la decisión "interrumpe de forma abrupta más de una década de formación universitaria de alta calidad, dejando a doctores altamente calificados sin empleo y forzando una grave fuga de cerebros".

A ello sumó la preocupación por "la quita de subsidios de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), pilar fundamental de la ciencia básica y aplicada".

El documento incluyó además un rechazo al operativo de seguridad realizado durante las protestas en la CNEA. "Repudiamos enérgicamente la represión policial y de gendarmería ejercida contra científicos y técnicos. Estas imágenes, que remiten a las épocas más oscuras de nuestra historia, jamás deberían repetirse en democracia", manifestó la institución.

"Es un éxodo"

En declaraciones a medios nacionales, el vicepresidente de la Academia, Galo Soler Illia, amplió los fundamentos del comunicado y sostuvo que el sistema científico atraviesa una situación crítica.

"La ciencia ha sido agredida en estos últimos dos años y medio de manera injustificada. Se nos trata de ñoquis, se nos trata de gente que no acepta auditorías, que estudia cosas inútiles", afirmó.

Respecto de la situación salarial, aseguró que "estamos un 40% o 45% abajo con respecto a nuestra situación en noviembre de 2023, en salarios", y remarcó que "los chicos jóvenes ganan por debajo de la línea de pobreza", pese a haber completado entre diez y quince años de formación y haber superado los concursos de ingreso al CONICET.

"No se ha dado un solo centavo prácticamente en estos últimos dos años y medio para realizar investigación. Un investigador tiene que tener su sueldo, pero además tiene que tener algún dinero para poder hacer sus investigaciones", sostuvo.

Según explicó, esa situación afecta especialmente a los investigadores más jóvenes. "La motivación de los investigadores jóvenes, que son muy competitivos y que trabajan mucho, es cero. Entonces, se van", afirmó.

"Se habla de unos dos mil investigadores jóvenes que se han ido. No creo que haya una medida fehaciente de eso. Pero entre los que pidieron licencia, los que directamente abandonaron CONICET, es de ese orden de magnitud. Es un éxodo".