La Torre Macro vuelve a vestirse con la bandera mas grande del país

Edificio Macro

El corazón corporativo porteño se tiñe otra vez de celeste y blanco. La Torre Macro, sede central de Banco Macro, engalana su fachada con la bandera argentina más grande, un gesto que la entidad repite cada vez que el país encuentra un motivo para celebrar.

La insignia patria cubre gran parte de la superficie vidriada del edificio diseñado por el arquitecto tucumano César Pelli, y convierte a la Torre en uno de los puntos más reconocibles de la ciudad de Buenos Aires.

El antecedente más recordado ocurrió en diciembre de 2022, cuando Banco Macro recibió a los campeones del mundo de Qatar con la bandera más grande jamás montada en un edificio del país. Aquella imagen vuelve ahora a repetirse.

“Vestir nuestra Torre con la bandera es una forma de decir que creemos en este país y en su gente”, señalaron desde Banco Macro. Y agregaron: “Cada vez que la Argentina tiene algo para festejar, queremos estar ahí, acompañando desde el lugar que nos toca”.

La elección no es casual. El lema institucional de la entidad, “Pensar en Grande”, encuentra en este tipo de acciones una traducción concreta. Con sus 130 metros de altura, la Torre Macro se transforma en un símbolo visible para las miles de personas que circulan a diario por una de las ciudades más importantes de Sudamérica. CONTENIDO EXTERNO.

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