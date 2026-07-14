martes 14 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de julio de 2026 - 13:50
País.

Juicio por la muerte de Maradona: fuerte cruce entre Burlando y el abogado de Luque

Fernando Burlando y Francisco Oneto se cruzaron a los gritos en plena audiencia del juicio por la muerte de Maradona.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Juicio por Maradona: Burlando y Oneto discutieron a los gritos en plena audiencia

Juicio por Maradona: Burlando y Oneto discutieron a los gritos en plena audiencia

De saco azul y con barba, el abogado de Leopoldo Luque, Francisco Oneto. (Foto: Juan Pablo Chaves / TN).

De saco azul y con barba, el abogado de Leopoldo Luque, Francisco Oneto. (Foto: Juan Pablo Chaves / TN).

Lee además
Maradona no comió ni salió de su habitación antes de morir: el relato de un testigo clave. 
Juicio.

Maradona no comió ni salió de su habitación antes de morir: el relato de un testigo clave
El gol del siglo de Diego Armando Maradona
Deportes.

México 86: subastan la pelota del Gol del Siglo de Diego Maradona

El episodio ocurrió mientras Soria, quien trabajó como custodio de Maradona desde 2015, prestaba declaración ante el tribunal. En medio del interrogatorio, Burlando cuestionó la credibilidad del testigo y apuntó contra sus reiteradas respuestas de “no me acuerdo”. Oneto consideró que el abogado querellante estaba presionando al testigo y lo acusó de “apretarlo”. A partir de ese momento, el tono de la audiencia empezó a subir y el intercambio entre ambos abogados se volvió cada vez más fuerte.

El fiscal intervino para frenar la discusión

La tensión escaló con gritos e insultos dentro de la sala. En medio del cruce, Oneto calificó a Burlando de “irrespetuoso” y lo desafió a continuar la discusión fuera del recinto. Ante el clima de tensión, el fiscal intervino para intentar calmar la situación y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. Luego, el tribunal resolvió disponer un cuarto intermedio.

Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. Una vez fuera de la sala de audiencias, Burlando y Oneto volvieron a quedar cara a cara, en otro momento de tensión presenciado por quienes estaban en el lugar.

La declaración del custodio de Maradona

La audiencia debía continuar con la declaración de Julio Soria, el único testigo previsto para la jornada. Su testimonio es importante dentro del juicio porque formó parte del entorno de seguridad de Maradona desde 2015. Soria ya había quedado en el centro de la escena en una instancia anterior del proceso. El año pasado fue acusado por falso testimonio y se ordenó su inmediata detención, por lo que fue retirado de la sala esposado.

Ese antecedente volvió a poner su declaración bajo especial atención durante la audiencia de este martes, en una causa que sigue generando enorme repercusión pública por las responsabilidades que se investigan alrededor de la muerte del exfutbolista.

Un juicio atravesado por la tensión

El cruce entre Burlando y Oneto expuso nuevamente el clima de alta sensibilidad que rodea el proceso judicial por la muerte de Maradona.

La audiencia no solo tuvo como eje la declaración de un testigo, sino también las fuertes diferencias entre la querella y la defensa de Luque sobre la forma en que se desarrollaba el interrogatorio.

El juicio continuará con nuevas declaraciones y con la expectativa puesta en determinar qué responsabilidades tuvieron los profesionales y personas del entorno médico que intervinieron en los últimos días de vida de Maradona.

Los datos más importantes

  • El cruce ocurrió este martes durante el juicio por la muerte de Diego Maradona.
  • Los protagonistas fueron Fernando Burlando y Francisco Oneto, abogado de Leopoldo Luque.
  • La discusión se produjo durante la declaración del custodio Julio Soria.
  • Burlando cuestionó la credibilidad del testigo.
  • Oneto acusó a Burlando de presionarlo.
  • La discusión escaló con gritos e insultos.
  • El fiscal tuvo que intervenir para calmar la situación.
  • El tribunal dispuso un cuarto intermedio.
  • La tensión continuó fuera de la sala.
  • Soria era el único testigo previsto para la audiencia.
  • El custodio ya había sido acusado por falso testimonio en una instancia anterior del proceso.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Maradona no comió ni salió de su habitación antes de morir: el relato de un testigo clave

México 86: subastan la pelota del Gol del Siglo de Diego Maradona

Claudia Villafañe reveló la historia detrás de la camiseta que Maradona usó ante Inglaterra

Video inédito: el saludo de Cristina Fernández de Kirchner a Diego Maradona por sus 60 años

Intentaron sacar un avión clandestinamente desde Salta hacia Bolivia: dos detenidos

Lo que se lee ahora
Autos usados: el ranking de los más vendidos y sus valores actualizados
País.

Autos usados: el ranking de los más vendidos y sus valores actualizados

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Incendios forestales en Jujuy
Jujuy.

Fuertes vientos podrían llegar a Jujuy y advierten por incendios forestales

Canal de riego en Perico. video
Policiales.

Confirmaron que las dos personas encontradas muertas en Perico eran pareja

Los métodos de robo de cuentas y las estafas virtuales se multiplican en WhatsApp y hay que estar prevenidos. video
Jujuy.

Alerta por nuevas estafas en WhatsApp con alias de empresas

Canal 4 de Jujuy cumple 40 años: la historia de una empresa familiar que nunca dejó de crecer video
Aniversario.

Canal 4 de Jujuy cumple 40 años: la historia de una empresa familiar que nunca dejó de crecer

Cayó elconsumo en las panaderías de Jujuy (Foto generada por IA) video
Jujuy.

Cayó el consumo en las panaderías de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel