Juicio por la muerte de Maradona: fuerte cruce entre Burlando y el abogado de Luque

El juicio por la muerte de Diego Maradona tuvo este martes una de sus audiencias más tensas, luego de un fuerte cruce a los gritos entre Fernando Burlando y Francisco Oneto, abogado de Leopoldo Luque, durante la declaración del custodio Julio Soria. La discusión obligó a la intervención del fiscal y derivó en un cuarto intermedio dispuesto por el tribunal.

Juicio. Maradona no comió ni salió de su habitación antes de morir: el relato de un testigo clave

El episodio ocurrió mientras Soria, quien trabajó como custodio de Maradona desde 2015, prestaba declaración ante el tribunal. En medio del interrogatorio, Burlando cuestionó la credibilidad del testigo y apuntó contra sus reiteradas respuestas de “no me acuerdo”. Oneto consideró que el abogado querellante estaba presionando al testigo y lo acusó de “apretarlo”. A partir de ese momento, el tono de la audiencia empezó a subir y el intercambio entre ambos abogados se volvió cada vez más fuerte.

La tensión escaló con gritos e insultos dentro de la sala. En medio del cruce, Oneto calificó a Burlando de “irrespetuoso” y lo desafió a continuar la discusión fuera del recinto. Ante el clima de tensión, el fiscal intervino para intentar calmar la situación y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores. Luego, el tribunal resolvió disponer un cuarto intermedio .

Sin embargo, el conflicto no terminó ahí. Una vez fuera de la sala de audiencias, Burlando y Oneto volvieron a quedar cara a cara, en otro momento de tensión presenciado por quienes estaban en el lugar.

La declaración del custodio de Maradona

La audiencia debía continuar con la declaración de Julio Soria, el único testigo previsto para la jornada. Su testimonio es importante dentro del juicio porque formó parte del entorno de seguridad de Maradona desde 2015. Soria ya había quedado en el centro de la escena en una instancia anterior del proceso. El año pasado fue acusado por falso testimonio y se ordenó su inmediata detención, por lo que fue retirado de la sala esposado.

Ese antecedente volvió a poner su declaración bajo especial atención durante la audiencia de este martes, en una causa que sigue generando enorme repercusión pública por las responsabilidades que se investigan alrededor de la muerte del exfutbolista.

Un juicio atravesado por la tensión

El cruce entre Burlando y Oneto expuso nuevamente el clima de alta sensibilidad que rodea el proceso judicial por la muerte de Maradona.

La audiencia no solo tuvo como eje la declaración de un testigo, sino también las fuertes diferencias entre la querella y la defensa de Luque sobre la forma en que se desarrollaba el interrogatorio.

El juicio continuará con nuevas declaraciones y con la expectativa puesta en determinar qué responsabilidades tuvieron los profesionales y personas del entorno médico que intervinieron en los últimos días de vida de Maradona.

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