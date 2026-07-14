Autos usados: el ranking de los más vendidos y sus valores actualizados

El mercado de autos usados mostró señales de recuperación en junio y registró el mejor desempeño del año, aunque el primer semestre cerró con una leve caída en el nivel de transferencias.
Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), durante junio se vendieron 155.492 vehículos usados en todo el país, lo que representó una suba del 8,59% respecto al mismo mes de 2025. En comparación con mayo, el crecimiento fue del 7,94%.
A pesar del repunte, el balance semestral todavía es negativo. Entre enero y junio se comercializaron 891.628 unidades, frente a las 918.404 registradas en igual período del año pasado, lo que equivale a una baja del 2,92%.
Los autos usados más vendidos
El ranking de junio volvió a estar encabezado por el Volkswagen Gol y Trend, con 8.135 unidades transferidas. Detrás se ubicaron la Toyota Hilux y el Chevrolet Corsa/Classic.
El top 10 quedó conformado de la siguiente manera:
Cuánto cuesta cada modelo
Tomando como referencia las versiones más económicas disponibles (modelo 2020 o inmediato anterior), estos son los valores orientativos del mercado:
Modelo
Precio
Volkswagen Gol Trendline 1.6
$15.550.000
Toyota Hilux DX 2.4 4x2
$22.468.000
Chevrolet Classic LS 1.4 (2016)
$8.416.000
Ford Ranger XL 2.5 4x2
$18.409.000
Volkswagen Amarok Trend 2.0 TDI
$19.098.000
Peugeot 208 Like 1.2
$14.606.000
Ford EcoSport 1.5 S
$18.472.000
Toyota Corolla XLI 2.0
$20.545.000
Ford Ka 1.5 S
$12.696.000
Fiat Palio Active 1.4
$11.164.000
Jujuy, entre las provincias que crecieron
Mientras el promedio nacional mostró una baja acumulada, Jujuy logró cerrar el primer semestre con una suba del 1,31% en las transferencias de autos usados.
La provincia se ubicó entre las seis jurisdicciones con resultado positivo, junto con Santiago del Estero (+6,33%), Mendoza (+2,16%), San Juan (+1,69%), Río Negro (+1,59%) y Corrientes (+0,95%).
En el otro extremo, Santa Cruz registró la mayor caída del país, con un retroceso del 19,72%, seguida por La Rioja (-13,21%) y Formosa (-13,09%).
Con estos números, el sector espera que la recuperación observada en junio pueda sostenerse durante la segunda mitad del año y permita revertir la caída acumulada del semestre.
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