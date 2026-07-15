La inflación de junio en Jujuy fue del 1,6%: qué productos subieron más y cuáles bajaron

La inflación en San Salvador de Jujuy y Palpalá fue del 1,6% durante junio , según el informe del Índice de Precios al Consumidor elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos ( DIPEC ). El dato se ubicó por debajo de la inflación nacional, que alcanzó el 1,9% , y del promedio registrado en la región NOA, que fue del 1,7% .

Política. Inflación de junio: el Indec difunde hoy el IPC y crece la expectativa por el dato oficial

País. El FMI mantuvo su proyección para Argentina y anticipó cuándo bajará la inflación al 10% anual

Aunque el aumento general de precios mostró una variación moderada, el informe vuelve a poner en evidencia una preocupación cotidiana para las familias: los alimentos continuaron siendo uno de los principales factores que explicaron la suba mensual .

La explicación está relacionada con el peso que tiene este rubro dentro del consumo familiar. Alimentos y bebidas no alcohólicas representan más del 30% de la estructura de la canasta utilizada para medir la inflación , por lo que cualquier modificación en sus precios tiene un impacto fuerte sobre el índice general.

Dentro de la categoría alimentos, algunos productos registraron incrementos importantes durante junio.

El tomate perita fue el producto con mayor aumento, con una suba del 14,2%. También tuvieron fuertes variaciones la cebolla (+11,9%) y la papa (+9,1%).

Otros productos habituales de la mesa familiar también registraron aumentos: el pan francés tipo mignon subió 6,5%, la leche larga vida 4,2% y el aceite de girasol 3,6%.

Pero el comportamiento de los precios no fue igual en todos los alimentos. Durante el mismo período algunos productos bajaron: la mandarina cayó 11%, el limón 6,3%, la naranja 5,4% y la banana 5,1%.

Precios e inflación en Jujuy

Tomate perita: +14,2%

+14,2% Cebolla: +11,9%

+11,9% Papa: +9,1%

+9,1% Pan francés tipo mignon: +6,5%

+6,5% Leche larga vida: +4,2%

+4,2% Aceite de girasol: +3,6%

Productos que bajaron de precio

Bajas de precios

Mandarina: -11%

-11% Limón: -6,3%

-6,3% Naranja: -5,4%

-5,4% Banana: -5,1%

Precios de las frutas y verduras en este invierno: Pimientos, chauchas, berenjenas, frutillas y uvas registraron subas por las heladas. Un vendedor detalló los precios actuales.

Comunicación, educación y salud también tuvieron aumentos

Además de los alimentos, otros sectores mostraron incrementos por encima del promedio general.

El rubro que más aumentó en junio fue Información y comunicación, con una suba del 3,3%. Le siguieron Educación, con 3,1%, y Salud, con 2,7%.

Estos incrementos reflejan que el costo de vida no solamente está marcado por los productos que se compran diariamente, sino también por servicios y gastos que forman parte del presupuesto mensual de los hogares.

Jujuy quedó por debajo de la inflación nacional

El registro de junio mostró que la variación de precios en Jujuy estuvo por debajo del promedio del país.

Mientras el IPC jujeño fue del 1,6%, la inflación nacional llegó al 1,9% y la región NOA registró un incremento del 1,7%.

La DIPEC explicó que el relevamiento se realiza a partir del seguimiento de aproximadamente 12.000 precios en comercios, supermercados, empresas de servicios y hogares seleccionados de San Salvador de Jujuy y Palpalá.

Datos principales del informe DIPEC