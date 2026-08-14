La inflación de Jujuy fue del 2,1% en julio de 2026 , según el último informe de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC). Con este resultado, el incremento acumulado desde diciembre de 2025 alcanzó el 19,4% , mientras que la variación interanual llegó al 33,8% .

Datos. Inflación en Jujuy: fue del 2,1% en julio y acumuló 19,4% en el año

País. La inflación de julio fue del 2,1% y acumula 19,3% en lo que va del año

El dato mensual de Jujuy fue igual al registrado a nivel nacional, también del 2,1% , mientras que en la región NOA la variación fue del 2% . En el acumulado, el NOA llegó al 20,2% y el nivel nacional al 19,3% .

La división que más aumentó durante julio fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles , con una variación del 4% .

Luego se ubicaron Seguros y servicios financieros, con 3,7% ; Bebidas alcohólicas, tabaco y otros, 3,3%; Restaurantes y hoteles, 2,7%; Recreación y cultura, 2,4%; Salud, 2,3%; e Información y comunicación, 2,2%.

La división Alimentación y bebidas no alcohólicas aumentó 2%, pero fue la de mayor incidencia sobre el nivel general del IPC, con 0,61 puntos porcentuales.

Inflación en Argentina.

Qué pasó con los alimentos en julio

Entre los productos relevados por la DiPEC, la papa subió 18,4% y pasó de $1.375,10 a $1.628,46 por kilo. La cebolla aumentó 14,5%, la lechuga 11,8% y el zapallo anco 11,4%.

También hubo bajas: la naranja cayó 16,2%, la banana 13%, la mandarina 10,7%, el yogurt firme 2,7% y el limón 1,9%.

Inflación en Argentina

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de julio fue del 2,1%, con una suba interanual del 33,8% (de julio de 2025 al mismo mes de este año) y un incremento acumulado del 19,3% en los primeros siete meses del año.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interrumpió una racha de tres meses consecutivos de desaceleración y mostró una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto del 1,9% registrado en junio.