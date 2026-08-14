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14 de agosto de 2026 - 16:17
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Inflación en Jujuy: fue del 2,1% en julio y acumuló 19,4% en el año

El informe de la DiPEC mostró que Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el rubro con mayor suba del mes.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Inflación en Jujuy.

Inflación en Jujuy.

La inflación de Jujuy fue del 2,1% en julio de 2026, según el último informe de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DiPEC). Con este resultado, el incremento acumulado desde diciembre de 2025 alcanzó el 19,4%, mientras que la variación interanual llegó al 33,8%.

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El dato mensual de Jujuy fue igual al registrado a nivel nacional, también del 2,1%, mientras que en la región NOA la variación fue del 2%. En el acumulado, el NOA llegó al 20,2% y el nivel nacional al 19,3%.

Qué rubros impulsaron la inflación

La división que más aumentó durante julio fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una variación del 4%.

Luego se ubicaron Seguros y servicios financieros, con 3,7%; Bebidas alcohólicas, tabaco y otros, 3,3%; Restaurantes y hoteles, 2,7%; Recreación y cultura, 2,4%; Salud, 2,3%; e Información y comunicación, 2,2%.

La división Alimentación y bebidas no alcohólicas aumentó 2%, pero fue la de mayor incidencia sobre el nivel general del IPC, con 0,61 puntos porcentuales.

Inflaci&oacute;n en Argentina.

Inflación en Argentina.

Qué pasó con los alimentos en julio

Entre los productos relevados por la DiPEC, la papa subió 18,4% y pasó de $1.375,10 a $1.628,46 por kilo. La cebolla aumentó 14,5%, la lechuga 11,8% y el zapallo anco 11,4%.

También hubo bajas: la naranja cayó 16,2%, la banana 13%, la mandarina 10,7%, el yogurt firme 2,7% y el limón 1,9%.

Inflación en Argentina

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de julio fue del 2,1%, con una suba interanual del 33,8% (de julio de 2025 al mismo mes de este año) y un incremento acumulado del 19,3% en los primeros siete meses del año.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) interrumpió una racha de tres meses consecutivos de desaceleración y mostró una suba de 0,2 puntos porcentuales respecto del 1,9% registrado en junio.

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