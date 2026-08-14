Jujuy reunió a referentes de la Comisión Federal de Impuestos

Jujuy fue sede de una nueva reunión de la Comisión Federal de Impuestos

Jujuy fue sede de una nueva reunión de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), que congregó en San Salvador de Jujuy a representantes de distintas jurisdicciones del país para analizar la distribución de recursos, el estado de las finanzas públicas y los principales desafíos vinculados con la coordinación fiscal federal.

La actividad se desarrolló en el marco del 551° Comité Ejecutivo y el 162° Plenario de Representantes de la Comisión Federal de Impuestos, declarados de Interés Provincial junto a la Reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.

La apertura contó con la presencia del gobernador Carlos Sadir, quien acompañó el espacio de diálogo y trabajo entre las provincias participantes. También estuvieron presentes el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman; la subsecretaria de Economía de la Nación, Valeria Sánchez; y las máximas autoridades de la Comisión Federal de Impuestos.

Jujuy fue sede de una nueva reunión de la Comisión Federal de Impuestos Distribución de recursos y finanzas públicas Durante las jornadas se abordaron distintos ejes de la agenda institucional del organismo, entre ellos el reparto de recursos y la situación de las finanzas públicas. El encuentro permitió avanzar en el análisis conjunto entre las distintas jurisdicciones y en la búsqueda de acuerdos vinculados con el esquema de federalismo fiscal en Argentina.

Previamente se llevaron adelante las Reuniones Técnicas de la CFI, con participación de los representantes provinciales. En esas instancias se analizaron cuestiones relacionadas con la recaudación tributaria, la distribución de fondos, las proyecciones fiscales y el comportamiento de distintas variables económicas. Jujuy fue sede de una nueva reunión de la Comisión Federal de Impuestos Qué función cumple la Comisión Federal de Impuestos La Comisión Federal de Impuestos es el organismo interjurisdiccional encargado de supervisar el reparto de los fondos coparticipables entre la Nación y las provincias, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Coparticipación Federal N° 23.548. Jujuy participa de manera activa en este ámbito a través de las autoridades del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que intervienen tanto en los comités como en los plenarios. Estos encuentros permiten el intercambio de información entre las jurisdicciones, el análisis conjunto de distintos escenarios y el desarrollo de mecanismos orientados a fortalecer la coordinación fiscal a nivel federal.

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