Pequeños comerciantes de Jujuy podrían pagar menos impuestos

Aliviar la carga tributaria de pequeños comerciantes es el objetivo del proyecto de ley que enviaron a la Legislatura para crear un régimen transitorio de asistencia fiscal destinado a monotributistas que desarrollan actividades comerciales en la provincia.

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La propuesta, impulsada por el Poder Ejecutivo, busca acompañar al sector en un contexto de baja actividad económica y contempla una serie de beneficios impositivos, diferimientos y herramientas de financiamiento.

Según explicó el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, la medida apunta a dar “una ayuda a los pequeños contribuyentes mediante alivios, diferimientos y herramientas de financiamiento para que puedan acomodar sus cuentas”.

Uno de los puntos principales de la iniciativa es la exención del 100% del componente provincial del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para monotributistas de las categorías A, B y C.

En tanto, los pequeños contribuyentes de las categorías D a K accederían a una reducción del 50% del tributo.

El proyecto también prevé la exención total del Impuesto de Sellos para los contratos de locación de inmuebles destinados a actividades comerciales. El beneficio alcanzaría además a fianzas, garantías y avales vinculados a esos acuerdos.

ARCA oficializó las escalas del monotributo que rigen desde abril de 2026.

Diferimiento del Impuesto Inmobiliario

Otra de las medidas incluidas es el diferimiento hasta el año 2028 del pago de los anticipos del Impuesto Inmobiliario correspondientes a inmuebles afectados a la actividad comercial. Este beneficio alcanzaría a los vencimientos que operen hasta el 31 de diciembre de 2026.

Además, la propuesta incorpora beneficios vinculados al acceso a garantías del Fondo de Garantías de Jujuy, FOGAJUY, y bonificaciones en líneas de crédito impulsadas por el Gobierno provincial.

Quiénes podrán acceder

El régimen tendrá carácter excepcional y transitorio, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

Estará dirigido a pequeños comerciantes inscriptos en el Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que desarrollen exclusivamente actividades comprendidas en el rubro Comercio.

Para acceder a los beneficios, los contribuyentes deberán encontrarse al día con sus obligaciones tributarias provinciales.

La iniciativa también contempla la suspensión de ejecuciones fiscales promovidas por la Dirección Provincial de Rentas para los contribuyentes alcanzados por el régimen, siempre que mantengan regularizadas sus obligaciones tributarias corrientes.