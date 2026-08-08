Dónde comprar las entradas para ver al Flaco Pailos en Jujuy

El reconocido humorista cordobés presenta “Flaco Pailos Sinfónico”, una propuesta inédita que combina sus personajes, historias y sketches con la potencia de una formación de música clásica en vivo, el próximo domingo 16 de agosto. Las entradas ya tienen precios definidos y parten desde los $30.000.

Jujuy. El Flaco Pailos presenta su espectáculo sinfónico en el Teatro Mitre

El humor y la música clásica parecen pertenecer a mundos diferentes, pero Fernando “El Flaco” Pailos se anima a romper esa barrera con un espectáculo que promete ser una experiencia diferente para el público.

En “Flaco Pailos Sinfónico”, el reconocido comediante cordobés se une a la prestigiosa Camerata Córdoba para llevar sus clásicos del humor a un escenario acompañado por piano, violines, viola, violonchelo y contrabajo.

La propuesta busca sorprender con una combinación poco habitual: las historias y personajes que caracterizan a Pailos se encuentran con arreglos y una interpretación musical en vivo, generando un espectáculo pensado para disfrutar, emocionarse y, por supuesto, reírse.

Un show donde las carcajadas se encuentran con la música clásica

La Camerata Córdoba tendrá un rol central durante toda la presentación. La formación estará integrada por José Ignacio Gelos en violín 1, Gonzalo Fabre en violín 2, Francisco Fabre en violín 3, Lucas Maldonado en viola, Santiago Ávila en violonchelo, Fernando Fallone en contrabajo e Iván Antonio Treviño en piano.

Los arreglos y la dirección musical están a cargo de José Ignacio Gelos e Iván Antonio Treviño, mientras que la dirección general corresponde a Pailos Producciones, Fernando Pailos y Gonzalo Mercado.

La idea original es de Fernando Pailos, con diseño y operación de sonido de Gonzalo Mercado.

Cuánto cuestan las entradas para “Flaco Pailos Sinfónico”

Según los valores informados, las entradas tienen los siguientes precios, sin service charge:

Palcos: $40.000

$40.000 Plateas: $40.000

$40.000 Tertulias: $35.000

$35.000 Galerías: $30.000

ENTRADAS A LA VENTA EN AUTOENTRADA.COM Y BOLETERÍA DEL TEATRO LINK: https://ventas.autoentrada.com/events/el-flaco-pailos-sinfonico

Así, “Flaco Pailos Sinfónico” se presenta el domingo 16 de agosto, como una propuesta diferente para quienes buscan salir de la fórmula tradicional del espectáculo de humor: una noche en la que el humor cordobés se encuentra con la música clásica para crear una experiencia original y para todo público.

Humor, música en vivo y una puesta diferente: Pailos se anima a llevar sus clásicos a formato sinfónico.