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30 de marzo de 2026 - 08:18
Jujuy.

Vence el plazo para el pago anticipado de impuestos municipales: hasta cuándo es

Desde la Dirección de Rentas recordaron que vence el plazo para el plan de pago anticipado de impuestos municipales. Todos los detalles.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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Desde la Dirección de Rentas se reiteró la invitación a la comunidad en general, y a los contribuyentes en particular, a sumarse al esquema que busca incentivar la responsabilidad tributaria y aliviar la carga económica de los vecinos.

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Nueva oficina de la Dirección de Rentas en el Parque San Martín

Nueva oficina de la Dirección de Rentas en el Parque San Martín

Descuentos acumulables y beneficios especiales

El plan contempla un 30 % de descuento en el pago del Impuesto Automotor y un 20 % en la Tasa de Recolección de Residuos. A estos beneficios se suma un 10 % adicional para quienes sean considerados “Buen Contribuyente”, es decir, aquellos que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones en períodos anteriores.

Además, quienes realicen el pago a través del sitio web oficial del municipio podrán acceder a un 5 % extra de descuento. De esta manera, los contribuyentes pueden alcanzar rebajas de hasta el 45 % en el Impuesto Automotor y del 35 % en la tasa de recolección, lo que representa un significativo alivio económico.

Opciones de pago y financiamiento

En cuanto a los medios de pago, desde el municipio informaron que a través de la página web oficial se pueden abonar impuestos y tasas utilizando tarjetas de crédito, con la posibilidad de financiar el pago hasta en seis cuotas sin interés mediante Banco Macro.

Por otra parte, quienes opten por realizar el pago de forma presencial en las dependencias de Rentas municipal podrán acceder a planes de financiación de hasta cinco cuotas con Tarjeta Naranja y Banco Hipotecario.

Convocatoria a los contribuyentes

Finalmente, las autoridades municipales insistieron en la importancia de aprovechar los beneficios del Plan de Pago Anticipado antes del vencimiento del plazo, previsto para el 31 de marzo. La medida apunta no solo a fortalecer la cultura tributaria, sino también a brindar herramientas que contribuyan al cuidado de la economía familiar.

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