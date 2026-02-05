jueves 05 de febrero de 2026

5 de febrero de 2026 - 18:54
Capital.

Impuestos y tasas municipales: los beneficios del Pago Anticipado 2026 rigen hasta el 31 de marzo

El Pago Anticipado 2026 para impuestos y tasas municipales, con importantes descuentos para los contribuyentes continúa hasta el 31 de marzo.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Dirección de Rentas de la Municipalidad recordó que continúa vigente el Pago Anticipado 2026 para impuestos y tasas municipales, con importantes descuentos para los contribuyentes. El programa comenzó el 15 de enero y se extenderá hasta el 31 de marzo.

Además, este año se suma un beneficio especial para jubilados, con 50% de descuento en la tasa de Recolección de Residuos, que estará disponible hasta el 6 de marzo.

Descuentos de impuestos y tasas municipales disponibles

El plan contempla los siguientes beneficios:

  • 30% de descuento en el Impuesto Automotor
  • 20% de descuento en la tasa de Recolección de Residuos
  • 10% adicional para quienes accedan al beneficio de Buen Contribuyente
  • 5% extra para pagos realizados a través del sitio web oficial: rentasmunijujuy.gov.ar

Con estos adicionales, el descuento total puede alcanzar:

  • 45% en el Impuesto Automotor
  • 35% en la tasa de Recolección de Residuos

Beneficio especial para jubilados

Por primera vez, el Municipio incorporó un descuento del 50% para jubilados, exclusivo para la tasa de Recolección de Residuos. Este beneficio rige hasta el 6 de marzo y no existía en períodos anteriores.

Requisitos para acceder:

  • Tener una única propiedad
  • Presentar certificado de residencia y convivencia
  • Constancia de jubilación o recibo de haberes

Los interesados deben acercarse a las oficinas de Rentas, ubicadas en Hipólito Yrigoyen 1328, donde se evaluará cada caso para su carga en el sistema.

Medios de pago y financiación

Los contribuyentes pueden abonar mediante:

  • Banco Macro: hasta 6 cuotas sin interés (web)
  • Tarjeta Naranja y Banco Hipotecario: hasta 5 cuotas (cajas presenciales)

Desde el Municipio recomendaron realizar los pagos a través de la página web, para evitar traslados y demoras, especialmente en días de lluvia.

