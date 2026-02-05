Impuestos y tasas municipales: los beneficios del Pago Anticipado 2026 rigen hasta el 31 de marzo

La Dirección de Rentas de la Municipalidad recordó que continúa vigente el Pago Anticipado 2026 para impuestos y tasas municipales, con importantes descuentos para los contribuyentes. El programa comenzó el 15 de enero y se extenderá hasta el 31 de marzo .

Escalas. Impuesto a las Ganancias: desde qué sueldo se paga en enero 2026

Además, este año se suma un beneficio especial para jubilados, con 50% de descuento en la tasa de Recolección de Residuos , que estará disponible hasta el 6 de marzo .

45% en el Impuesto Automotor

35% en la tasa de Recolección de Residuos

Beneficio especial para jubilados

Por primera vez, el Municipio incorporó un descuento del 50% para jubilados, exclusivo para la tasa de Recolección de Residuos. Este beneficio rige hasta el 6 de marzo y no existía en períodos anteriores.

Requisitos para acceder:

Tener una única propiedad

Presentar certificado de residencia y convivencia

Constancia de jubilación o recibo de haberes

Los interesados deben acercarse a las oficinas de Rentas, ubicadas en Hipólito Yrigoyen 1328, donde se evaluará cada caso para su carga en el sistema.

Medios de pago y financiación

Los contribuyentes pueden abonar mediante:

Banco Macro : hasta 6 cuotas sin interés (web)

: hasta (web) Tarjeta Naranja y Banco Hipotecario: hasta 5 cuotas (cajas presenciales)

Desde el Municipio recomendaron realizar los pagos a través de la página web, para evitar traslados y demoras, especialmente en días de lluvia.