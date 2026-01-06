martes 06 de enero de 2026

6 de enero de 2026 - 19:59
Escalas.

Impuesto a las Ganancias: desde qué sueldo se paga en enero 2026

ARCA actualizó deducciones y escalas por IPC para el Impuesto a las Ganancias desde enero de este 2026.

Claudio Serra
Claudio Serra
Impuesto a las Ganancias (Foto ilustrativa)

Impuesto a las Ganancias (Foto ilustrativa)

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de nuestro país, detalló la actualización que impactará en los trabajadores en relación de dependencia con el Impuesto a las Ganancias que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

El mecanismo modifica tanto el mínimo no imponible como las escalas del tributo, lo que redefine desde qué sueldo se comienza a pagar Ganancias. El impuesto se ajusta de manera automática dos veces al año, este mes y en julio, y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al semestre previo, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los contribuyentes.

Deducciones personales 2026: los nuevos valores

Las deducciones que podrán aplicarse entre enero y junio de 2026 quedarían establecidas de la siguiente manera:

  • Ganancia no imponible: $5.036.140,63
  • Deducción por cónyuge: $4.743.034,38
  • Deducción por hijo: $2.391.929,54
  • Deducción por hijo con discapacidad: $4.783.859,09
  • Deducción especial para trabajadores (art. 30 c) ap. 1): $17.626.492,21
  • Deducción especial para nuevos profesionales y emprendedores: $20.144.562,53
  • Deducción especial (art. 30 c) ap. 2): $24.173.475,03

Estos montos representan los importes que se restarán del ingreso bruto antes de calcular el impuesto, permitiendo que los contribuyentes paguen únicamente sobre la ganancia neta.

Impuesto a las Ganancias (Foto ilustrativa)
Impuesto a las Ganancias (Foto ilustrativa)

Impuesto a las Ganancias (Foto ilustrativa)

¿Desde qué sueldo se comenzará a pagar?

A partir de enero, los salarios mínimos desde los cuales los trabajadores comienzan a tributar se elevan considerablemente. Los nuevos pisos, diferenciados según la situación familiar de cada contribuyente, quedan así:

Soltero sin hijos

  • Sueldo neto: $ 2.636.979
  • Sueldo bruto: $ 3.177.083

Soltero con 1 hijo

  • Sueldo neto: $2.852.917
  • Sueldo bruto: $3.437.250

Soltero con 2 hijos

  • Sueldo neto: $3.500.732
  • Sueldo bruto: $4.217.749

Casado sin hijos

  • Sueldo neto: $3.065.170
  • Sueldo bruto: $3.692.976

Casado con 1 hijo

  • Sueldo neto: $ 3.281.108
  • Sueldo bruto: $ 3.953.142

Casado con 2 hijos

  • Sueldo neto: $3.928.922
  • Sueldo bruto: $4.733.641

Estos importes funcionan como referencia general, ya que la liquidación mensual puede variar según las deducciones acumuladas, gastos deducibles y las escalas progresivas aplicadas a cada caso particular.

Cuáles son las deducciones que se pueden aplicar al Impuesto a las Ganancias

El Impuesto a las Ganancias es uno de los tributos más relevantes del sistema impositivo argentino. Afecta tanto a trabajadores en relación de dependencia y profesionales independientes, como a las empresas, y se calcula en función de los ingresos percibidos.

En el caso de los asalariados, el impuesto se descuenta de manera automática a través de retenciones mensuales, que realiza el empleador o la entidad pagadora.

La ley establece un conjunto de deducciones que permiten reducir la base imponible y, en consecuencia, el monto final del impuesto. Entre las principales se destacan:

  • Mínimo no imponible: monto fijo que todo contribuyente puede descontar de sus ingresos.
  • Deducción especial: aplicable a trabajadores, autónomos y jubilados.
  • Cargas de familia: cónyuge y/o hijos menores de 18 años o incapacitados para el trabajo.
  • Otros gastos deducibles (con topes legales):
  • Aportes a obra social y medicina prepaga.
  • Aportes jubilatorios obligatorios.
  • Intereses de créditos hipotecarios para vivienda.
  • Alquiler de vivienda, en caso de no ser propietario.
  • Seguros de vida y de retiro privados.
  • Donaciones a entidades autorizadas.
  • Gastos de educación y guardería.
  • Sueldos y aportes de personal doméstico registrado.
  • De esta manera, el impuesto no se aplica sobre la totalidad del ingreso bruto, sino sobre el ingreso neto resultante luego de restar todas estas deducciones.

