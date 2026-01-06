Impuesto a las Ganancias: desde qué sueldo se paga en enero 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de nuestro país, detalló la actualización que impactará en los trabajadores en relación de dependencia con el Impuesto a las Ganancias que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2026.
El mecanismo modifica tanto el mínimo no imponible como las escalas del tributo, lo que redefine desde qué sueldo se comienza a pagar Ganancias. El impuesto se ajusta de manera automática dos veces al año, este mes y en julio, y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al semestre previo, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los contribuyentes.
Deducciones personales 2026: los nuevos valores
Las deducciones que podrán aplicarse entre enero y junio de 2026 quedarían establecidas de la siguiente manera:
Ganancia no imponible: $5.036.140,63
Deducción por cónyuge: $4.743.034,38
Deducción por hijo: $2.391.929,54
Deducción por hijo con discapacidad: $4.783.859,09
Deducción especial para trabajadores (art. 30 c) ap. 1): $17.626.492,21
Deducción especial para nuevos profesionales y emprendedores: $20.144.562,53
Deducción especial (art. 30 c) ap. 2): $24.173.475,03
Estos montos representan los importes que se restarán del ingreso bruto antes de calcular el impuesto, permitiendo que los contribuyentes paguen únicamente sobre la ganancia neta.
¿Desde qué sueldo se comenzará a pagar?
A partir de enero, los salarios mínimos desde los cuales los trabajadores comienzan a tributar se elevan considerablemente. Los nuevos pisos, diferenciados según la situación familiar de cada contribuyente, quedan así:
Soltero sin hijos
Sueldo neto: $ 2.636.979
Sueldo bruto: $ 3.177.083
Soltero con 1 hijo
Sueldo neto: $2.852.917
Sueldo bruto: $3.437.250
Soltero con 2 hijos
Sueldo neto: $3.500.732
Sueldo bruto: $4.217.749
Casado sin hijos
Sueldo neto: $3.065.170
Sueldo bruto: $3.692.976
Casado con 1 hijo
Sueldo neto: $ 3.281.108
Sueldo bruto: $ 3.953.142
Casado con 2 hijos
Sueldo neto: $3.928.922
Sueldo bruto: $4.733.641
Estos importes funcionan como referencia general, ya que la liquidación mensual puede variar según las deducciones acumuladas, gastos deducibles y las escalas progresivas aplicadas a cada caso particular.
Cuáles son las deducciones que se pueden aplicar al Impuesto a las Ganancias
El Impuesto a las Ganancias es uno de los tributos más relevantes del sistema impositivo argentino. Afecta tanto a trabajadores en relación de dependencia y profesionales independientes, como a las empresas, y se calcula en función de los ingresos percibidos.
En el caso de los asalariados, el impuesto se descuenta de manera automática a través de retenciones mensuales, que realiza el empleador o la entidad pagadora.
La ley establece un conjunto de deducciones que permiten reducir la base imponible y, en consecuencia, el monto final del impuesto. Entre las principales se destacan:
Mínimo no imponible: monto fijo que todo contribuyente puede descontar de sus ingresos.
Deducción especial: aplicable a trabajadores, autónomos y jubilados.
Cargas de familia: cónyuge y/o hijos menores de 18 años o incapacitados para el trabajo.
Otros gastos deducibles (con topes legales):
Aportes a obra social y medicina prepaga.
Aportes jubilatorios obligatorios.
Intereses de créditos hipotecarios para vivienda.
Alquiler de vivienda, en caso de no ser propietario.
Seguros de vida y de retiro privados.
Donaciones a entidades autorizadas.
Gastos de educación y guardería.
Sueldos y aportes de personal doméstico registrado.
De esta manera, el impuesto no se aplica sobre la totalidad del ingreso bruto, sino sobre el ingreso neto resultante luego de restar todas estas deducciones.