Impuesto a las Ganancias: desde qué sueldo se paga en enero 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de nuestro país, detalló la actualización que impactará en los trabajadores en relación de dependencia con el Impuesto a las Ganancias que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

El mecanismo modifica tanto el mínimo no imponible como las escalas del tributo, lo que redefine desde qué sueldo se comienza a pagar Ganancias. El impuesto se ajusta de manera automática dos veces al año , este mes y en julio, y toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al semestre previo, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los contribuyentes.

Las deducciones que podrán aplicarse entre enero y junio de 2026 quedarían establecidas de la siguiente manera:

Estos montos representan los importes que se restarán del ingreso bruto antes de calcular el impuesto, permitiendo que los contribuyentes paguen únicamente sobre la ganancia neta.

¿Desde qué sueldo se comenzará a pagar?

A partir de enero, los salarios mínimos desde los cuales los trabajadores comienzan a tributar se elevan considerablemente. Los nuevos pisos, diferenciados según la situación familiar de cada contribuyente, quedan así:

Soltero sin hijos

Sueldo neto: $ 2.636.979

Sueldo bruto: $ 3.177.083

Soltero con 1 hijo

Sueldo neto: $2.852.917

Sueldo bruto: $3.437.250

Soltero con 2 hijos

Sueldo neto: $3.500.732

Sueldo bruto: $4.217.749

Casado sin hijos

Sueldo neto: $3.065.170

Sueldo bruto: $3.692.976

Casado con 1 hijo

Sueldo neto: $ 3.281.108

Sueldo bruto: $ 3.953.142

Casado con 2 hijos

Sueldo neto: $3.928.922

Sueldo bruto: $4.733.641

Estos importes funcionan como referencia general, ya que la liquidación mensual puede variar según las deducciones acumuladas, gastos deducibles y las escalas progresivas aplicadas a cada caso particular.

Cuáles son las deducciones que se pueden aplicar al Impuesto a las Ganancias

El Impuesto a las Ganancias es uno de los tributos más relevantes del sistema impositivo argentino. Afecta tanto a trabajadores en relación de dependencia y profesionales independientes, como a las empresas, y se calcula en función de los ingresos percibidos.

En el caso de los asalariados, el impuesto se descuenta de manera automática a través de retenciones mensuales, que realiza el empleador o la entidad pagadora.

La ley establece un conjunto de deducciones que permiten reducir la base imponible y, en consecuencia, el monto final del impuesto. Entre las principales se destacan: