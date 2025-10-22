La reforma tributaria contará con una reducción del Impuesto a las Ganancias

A pocos días de las elecciones legislativas , el Gobierno anunció que el proyecto de reforma tributaria contemplará una baja en el Impuesto a las Ganancias . La confirmación llegó por parte del ministro de Economía, Luis Caputo , durante una presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Allí, el Ministro señaló: “Vamos a necesitar mayor gobernabilidad y para eso es muy importante el voto”. En su discurso, el funcionario hizo referencia a las reformas estructurales de segunda etapa que impulsa el Ejecutivo, orientadas a profundizar la desregulación económica y favorecer la llegada de inversiones .

Caputo adelantó que las nuevas medidas buscarán eliminar las múltiples regulaciones y obstáculos que el Estado impone al sector privado , al tiempo que subrayó: “ El mundo observa a la Argentina y espera que la sociedad ratifique este rumbo ”.

En sintonía con sus declaraciones previas, Luis Caputo aseguró que, tras las elecciones legislativas, el esquema de bandas cambiarias continuará vigente , sin importar el resultado de los comicios.

El ministro explicó que esta decisión responde a que el Banco Central se encuentra en una posición financieramente sólida, con bases macroeconómicas firmes y un tipo de cambio estable y adecuado. “No hay ninguna razón que justifique un cambio”, concluyó.

Luis Caputo destacó el apoyo de EE.UU

Caputo subrayó además que Argentina cuenta con un respaldo financiero de Estados Unidos sin precedentes, algo que —según afirmó— ningún otro país posee actualmente. Destacó que el programa económico nacional generó confianza y reconocimiento internacional, y sostuvo: “El Gobierno Nacional está haciendo las reformas que nadie se animó a hacer por 120 años. Por este motivo, los Estados Unidos dijeron que iban a hacer lo que sea necesario para que a la Argentina le vaya bien”.

Respecto a la relación con los gobiernos provinciales, el ministro destacó el diálogo constante con los mandatarios y enumeró algunas medidas adoptadas para fortalecer las economías locales, como la reducción de 2,5 puntos en impuestos no coparticipables, la eliminación de las retenciones a las economías regionales y los avances hacia una mayor estabilidad macroeconómica.

Caputo también señaló que la reforma impositiva en desarrollo por el Gobierno “va a favorecer a todos; Nación, provincias, empresarios y a la gente”. Explicó que se apunta a un modelo más simple y con menor carga tributaria, que incluirá una reducción del Impuesto a las Ganancias para las personas y un fuerte estímulo al crecimiento del mercado de capitales. “Vinimos a sacarle el pie de encima a la gente y a bajar impuestos”, subrayó.

En relación con la reforma laboral, adelantó que se buscará eliminar obstáculos que impiden la contratación, como el caso de “una PYME que no puede contratar a alguien porque alguien le hace un juicio laboral y la saca de la cancha”. Concluyó: “Argentina va a ser el país que más va a crecer y el más libre de los próximos 20 años”.