jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 13:23
Coloquio de IDEA.

Luis Caputo prometió reformas laboral, tributaria y nuevos incentivos al ahorro en pesos

Desde Washington, Luis Caputo anunció que el Gobierno avanzará con reformas estructurales. Ratificó equilibrio fiscal y baja de impuestos.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Luis Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, envió un mensaje grabado al Coloquio de IDEA desde Washington, donde participa de la Asamblea del FMI y el Banco Mundial. Ante los principales empresarios del país, anunció que el Gobierno impulsará una reforma laboral y una reforma tributaria, junto con nuevos incentivos al ahorro en pesos.

Creemos que la competitividad no va a venir de una devaluación”, sostuvo el ministro, quien afirmó que el país atraviesa “un contexto económico mucho más previsible” gracias al equilibrio fiscal y la baja sostenida de la inflación. Caputo aseguró que la Argentina logró estabilizar su macroeconomía “sin romper contratos ni repetir errores del pasado”.

Luis Caputo les pidió a los empresarios que acompañen las reformas: qué dijo del dólar

“Hay que tener mayor competitividad, pero no tiene que ser más con devaluación. Creemos que la forma de ganar competitividad es continuar con lo que estamos haciendo: desregulaciones, baja de impuestos, reforma laboral, tributaria y también que empiece a ver financiamiento a tasas más razonables” “Hay que tener mayor competitividad, pero no tiene que ser más con devaluación. Creemos que la forma de ganar competitividad es continuar con lo que estamos haciendo: desregulaciones, baja de impuestos, reforma laboral, tributaria y también que empiece a ver financiamiento a tasas más razonables”

El titular del Palacio de Hacienda destacó que el Gobierno dejó atrás “un modelo de déficit fiscal financiado con impuestos, deuda y emisión monetaria”, al que responsabilizó por la pérdida del poder adquisitivo. También afirmó que en los últimos meses se redujo la pobreza en más de 26 puntos porcentuales y que doce millones de personas salieron de esa condición, aunque no detalló las fuentes de esas cifras.

Luis Caputo les pidió a los empresarios que acompañen las reformas

En cuanto a las próximas medidas, el ministro adelantó que la reforma laboral buscará modernizar un régimen que calificó de “arcaico y rígido”, responsable de frenar la creación de empleo desde 2011. “El país necesita un sistema más ágil y que termine con la industria del juicio”, sostuvo, en un mensaje dirigido directamente al empresariado.

Caputo también anticipó que la reforma tributaria incluirá la eliminación de varios impuestos, la reducción de otros y una simplificación del sistema, además de medidas para fortalecer el ahorro interno y el mercado de capitales. “Una moneda débil refleja una economía débil. La competitividad debe venir de más productividad, menos impuestos y más inversión privada”, concluyó.

