Argentina busca atraer inversiones en uranio: cuáles son los 21 proyectos activos en el país

El gobierno de Javier Milei incluyó al sector nuclear en la agenda de “Argentina Week”, el evento organizado en Nueva York, Estados Unidos, para mostrar oportunidades de inversión en el país.

Se trata de un área en el que la administración libertaria tiene un particular interés y que está en crecimiento . Según datos de la Secretaría de Minería de la Nación , en la actualidad hay 21 proyectos de uranio activos, cuatro más que en julio de 2025. Sin embargo, la mayoría continúa en una etapa muy temprana de desarrollo.

El titular de la Secretaría de Asuntos Nucleares (SAN), Federico Ramos Nápoli, formó parte de la comitiva oficial y encabezó una reunión ante más de 50 inversores en el Consulado Argentino en Nueva York el 10 de marzo. Se trató de un encuentro paralelo al Argentina Week que se tituló “El sector nuclear argentino: una nueva etapa de desarrollo y proyección global” .

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Ramos Nápoli y de Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales. El encuentro se organizó en cuatro paneles: “Recursos naturales y abastecimiento estratégico”; “El ciclo del combustible nuclear y la cadena de suministro”; “Construcción de soluciones nucleares estratégicas: experiencia argentina en proyectos tecnológicos avanzados”; y “El futuro de la generación nuclear”.

Entre los expositores hubo representantes de la Secretaría de Energía y Ambiente de la Provincia de Río Negro y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y de las compañías Corporación América, UrAmerica, Dioxitek, Conuar, IMPSA, INVAP y Nucleoeléctrica Argentina S.A.

El objetivo de los paneles fue mostrar el potencial argentino de la industria nuclear local. El encuentro se orientó a explorar oportunidades de inversión, cooperación tecnológica y negocios en un sector estratégico de la transición energética.

¿En qué etapa están los desarrollos de uranio activos en Argentina?

En julio de 2025, había 17 proyectos de uranio en Argentina. En la actualidad, ese número se incrementó a 21. La mayoría están ubicados en la Patagonia, sobre todo en la provincia de Chubut.

La lista de proyectos incluye: Laguna Salada, Cerro Solo, Laguna Colorada, Meseta Central, Arroyo Perdido, Hope, Lago Seco y Sierra Cuadrada (en Chubut); Cateos (en Neuquén); Amarillo Grande, Catriel, Kaia y Lucho U (en Río Negro); Meseta Sirven (en Santa Cruz); Sierra Pintada (Mendoza); y Don Otto (Salta). En los últimos meses se incorporaron Corcovo y Huemules, en Mendoza; Chihuídos, en Neuquén; y Sofía, en Santa Cruz.

En minería, las clasificaciones para saber en qué estado se encuentra un yacimiento fueron definidas por la Secretaría de Minería a través del decreto 96/2023. El organismo estableció 15 categorías, que van desde la instancia en la que se busca determinar áreas de posible mineralización con potencial de ser futuras áreas de exploración hasta la etapa en la que el yacimiento queda inactivo.

De los 21 proyectos identificados en el país, hay 4 en estado de prospección: Hope, Lago Seco y Sierra Cuadrada, en Chubut, y Kaia, en Río Negro. La prospección (también denominada exploración regional) es la fase más temprana del proceso minero y consiste en trabajos realizados en superficies extensas para detectar anomalías geológicas y ubicar zonas favorables para la mineralización que luego puedan convertirse en objetivos de exploración más detallada.

Hay 8 proyectos en exploración inicial: Arroyo Perdido, en Chubut; Corcovo y Huemules, en Mendoza; Chihuídos, en Neuquén; Catriel y Lucho U, en Río Negro; y Meseta Sirven y Sofía, en Santa Cruz. Esta etapa está destinada a reunir y analizar información sobre los cuerpos mineralizados que podrían constituir un yacimiento. Incluye tareas como mapeo geológico, estudios geofísicos, muestreo geoquímico y análisis de laboratorio, aunque la densidad de datos todavía no permite estimar con precisión los recursos minerales.

Otros 5 proyectos se encuentran en exploración avanzada: Cerro Solo y Laguna Colorada, en Chubut; Meseta Central, también en esa provincia; Cateos, en Neuquén; y Amarillo Grande, en Río Negro. En esta fase se busca delinear el posible yacimiento y realizar una primera estimación del recurso mineral mediante perforaciones, estudios y modelamientos geológicos que permitan dimensionar el depósito.

Hay 2 proyectos en evaluación económica preliminar: Laguna Salada, en Chubut, y el depósito Ivana, dentro del distrito Amarillo Grande, en Río Negro. Esta instancia implica un estudio inicial que analiza la viabilidad económica del proyecto y evalúa el alcance del desarrollo minero.

Finalmente, 2 proyectos se encuentran en etapas más avanzadas de estudio. Sierra Pintada, en Mendoza, está en fase de pre-factibilidad, que implica un análisis técnico y financiero más detallado sobre la posibilidad de convertir los recursos en reservas explotables. Don Otto, en Salta, se ubica en etapa de factibilidad, que supone un estudio técnico y económico completo que define cómo se desarrollaría la mina y sirve como base para decidir si el proyecto puede avanzar hacia la producción.

¿Quiénes están al frente de los proyectos?

El mapa de los proyectos de uranio en Argentina muestra una combinación de iniciativas estatales y privadas. Entre los 21 emprendimientos identificados, una parte importante permanece bajo control de organismos públicos, mientras que otros están en manos de empresas privadas dedicadas a la exploración minera. Algunos aún no tienen un operador identificado en los registros.

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) es uno de los principales actores del sector y concentra varios de los proyectos más conocidos. El organismo estatal está al frente de Cerro Solo, Laguna Colorada, Arroyo Perdido, Sierra Cuadrada, Sierra Pintada, Catriel, Meseta Sirven y Don Otto.

Entre las empresas privadas, la canadiense Blue Sky Uranium aparece como una de las más activas. La compañía impulsa Amarillo Grande, Corcovo y Chihuídos. Otra firma canadiense presente es Jaguar Uranium, que controla Laguna Salada, y el proyecto Huemules. A su vez, el proyecto Meseta Central está en manos de la empresa británica UrAmérica.

En Santa Cruz, el proyecto Sofía es desarrollado por la empresa provincial Fomicruz, en asociación con la firma Sophia Energy.

Finalmente, algunos proyectos figuran en los registros sin un operador claramente identificado o con titulares individuales. Es el caso de Hope y Lago Seco, en Chubut; Cateos, en Neuquén; y Kaia, en Río Negro. El proyecto Lucho U, también en esa provincia, aparece registrado a nombre de Claudio Guillermo Lucero.

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Autor: ADNSUR.

Edición: Chequeado