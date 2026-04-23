¿Cuándo sale el álbum del Mundial 2026?

El Álbum del Mundial 2026 de Panini será la edición más ambiciosa, tendrá nuevos formatos y más figuritas.

La editorial italiana Panini anunció el lanzamiento de su próxima colección para la Copa del Mundo 2026 y anticipa una edición que busca ser récord . El Álbum del Mundial 2026 estará disponible en los kioscos de Argentina entre finales de abril y mayo de 2026 , y ya despierta gran interés por su formato más amplio.

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En esta nueva edición, según lo informado, se incorporará una mayor cantidad de figuritas respecto de versiones anteriores.

Cómo será el Álbum de figuritas del Mundial 2026

Esta versión incluirá 112 páginas y rondará las 980 figuritas, lo que representa un incremento considerable en comparación con las 638 que tuvo la edición de Qatar 2022. La razón es evidente: el certamen contará con 48 equipos en la fase final, lo que exige sumar más espacios para los planteles, los grupos y la información estadística de cada selección.

Además, en su presentación se anticiparon cambios en la estructura del contenido, con secciones especiales dedicadas a las ciudades anfitrionas y los estadios, así como apartados ampliados con datos y detalles de los equipos.

La empresa Panini indicó que buscará priorizar la experiencia del coleccionista mediante un diseño más amplio y la incorporación de apartados temáticos que no estaban presentes en ediciones tradicionales.

El volumen y la mayor cantidad de figuritas elevan la probabilidad de repeticiones y el monto total de la inversión.

Qué incluirán los paquetes del Álbum del Mundial 2026

En relación con los sobres, la compañía confirmó que cada paquete contendrá 7 figuritas —en lugar de cinco— y que, en algunos casos, podrá sumarse una octava figurita especial de manera aleatoria.

Además, se sumarán cartas especiales de colección con futbolistas destacados y ediciones en tapa dura para quienes prefieran una versión más exclusiva.

En cuanto a los precios en Argentina, todavía no fueron definidos, aunque las estimaciones ubican cada sobre en un rango de entre $1.500 y $2.500. A nivel internacional, el álbum en formato básico ronda los USD 3,50, mientras que la versión de tapa rígida aparece en preventa cerca de los USD 15. También se mencionan valores para cajas completas y kits iniciales.

Para dimensionar, en 2022 cada sobre costaba aproximadamente $150 y el álbum de tapa blanda se vendía cerca de $750.

Cuánto cuesta completar el Álbum de figuritas del Mundial 2026

El mayor tamaño de la colección y el incremento en la cantidad de figuritas aumentan tanto la posibilidad de obtener repetidas como el costo total a invertir. Con los valores estimados, completar el Álbum del Mundial 2026 podría demandar unos $350.000, aunque ese número puede variar según los intercambios o sorteos entre coleccionistas.

A modo de referencia, en 2022 cada sobre tenía un precio cercano a $150 y el álbum en su versión básica se comercializaba alrededor de $750. Para esta nueva edición, se ofrecerán combos, cajas con 24 sobres y kits de inicio pensados para quienes quieran comenzar con cierta ventaja y disminuir el riesgo de figuritas repetidas.

Cuánto cuesta completar el Álbum de figuritas del Mundial 2026.

Si coleccionás o pensás empezar, conviene estar atento a la preventa y evaluar las distintas opciones de cajas y kits iniciales, ya que permiten obtener más figuritas por el mismo dinero. El debut en los kioscos argentinos está previsto entre abril y mayo y, todo indica, será la edición más grande y ambiciosa que haya lanzado Panini hasta ahora.