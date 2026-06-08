Lionel Messi jugará el amistoso de Argentina ante Islandia

Lionel Messi jugará el amistoso de la Selección Argentina ante Islandia, según confirmó Lionel Scaloni en la conferencia de prensa previa al segundo partido preparatorio de la Albiceleste antes del Mundial. El encuentro se disputará este martes 9 de junio en Alabama.
Qué dijo Scaloni sobre Lionel Messi
Los hinchas esperaban la palabra del entrenador en la previa del último amistoso de la Selección argentina en Estados Unidos. Tras la victoria por 2-0 ante Honduras, el equipo nacional cerrará su preparación frente a Islandia.
La primera consulta que recibió Scaloni estuvo vinculada a la presencia de Lionel Messi en el próximo compromiso. “Va a jugar mañana, pero todavía no sabemos cuántos minutos va a tener. Lo hablaremos con él para no correr riesgos”, explicó el entrenador.
Messi y Scaloni
Lionel Messi y Lionel Scaloni (Archivo)
Los jugadores que estarán disponibles
Scaloni también dio buenas noticias sobre algunos futbolistas que venían arrastrando molestias físicas y que podrán ser parte del encuentro ante Islandia. “Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Nico Paz están disponibles para el partido con Islandia”, confirmó el DT.
Al mismo tiempo, aclaró que Leandro Paredes todavía no estará en este compromiso, aunque se sumará al grupo en los próximos días. “Estará para sumarse en los próximos días”, indicó el entrenador sobre el mediocampista.
La baja de Leonardo Balerdi
La única certeza en cuanto a bajas es la salida de Leonardo Balerdi, quien sufrió una lesión muscular en las últimas horas y fue desafectado.
Scaloni explicó que la decisión sobre su reemplazo se tomará después del amistoso con Islandia, aunque dejó una pista sobre el posible lugar que buscarán reforzar. “En los defensores estamos cubiertos, podríamos ver otras posiciones para reemplazarlo”, sostuvo.
Selección Argentina
La Selección Argentina rumbo al Mundial 2026
Argentina vs. Islandia: hora y dónde ver el partido
El amistoso entre la Selección argentina e Islandia se jugará este martes 9 de junio, desde las 22, en el estadio Jordan Hare de Auburn, Alabama. El partido será transmitido por TyC Sports y LPF Play.
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