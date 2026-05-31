El álbum del Mundial 1970 que tardó 56 años en llenarse: así es la historia que es viral en redes.

Stephen Butler , un ciudadano británico de 69 años , consiguió finalmente completar su álbum de figuritas del Mundial 1970 , más de cincuenta años después de haber iniciado la colección. Este ejemplar en el mercado de subastas podría alcanzar un valor de varios miles.

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Según se conoció, quedará en manos de su familia como una pieza de gran valor sentimental y considerado un verdadero tesoro personal .

El último paso para completar la colección fue obtener una figurita pendiente : el adhesivo de la Selección de Chile , que finalmente logró incorporar a su álbum tras pagar 150 libras esterlinas (aproximadamente 200 dólares ). Este logro se produce en paralelo al anuncio del cierre del vínculo entre la editorial italiana de álbumes coleccionables Panini y la FIFA .

La portada del icónico álbum de cromos Panini de la Copa Mundial FIFA México 70, un valioso coleccionable que evoca la historia del fútbol.

De acuerdo con lo publicado por el diario británico The Guardian , el coleccionista estaba en pleno proceso de mudanza cuando, entre cajas guardadas en el ático , encontró un objeto que lo trasladó de inmediato a su niñez : el álbum del Mundial 1970 .

Acompañado por fotografías de la etapa escolar, cuadernos y distintos recuerdos familiares, el álbum de figuritas volvió a despertar una memoria que permanecía intacta con el paso del tiempo. Stephen Butler, quien tenía 13 años durante el Mundial disputado en México, rememoró de inmediato la emoción de seguir los partidos de Inglaterra por televisión en color, una innovación totalmente novedosa para aquella época.

Butler tenía 13 años durante el torneo celebrado en México, momento en que pegó su primera figura en el álbum que ahora completó.

“Era en color, era en directo, era del otro lado del mundo. Así que cuando papá compró el televisor en color pensé: ¡Caramba, que lleguen ya las vacaciones escolares!”, recordó.

En esa época, terminar un álbum de figuritas era una actividad colectiva que se vivía entre kioscos y comercios del barrio. Conseguir todas las láminas, en especial las de selecciones distantes o menos accesibles, era parte esencial del proceso y del ritual de la colección.

En su recuerdo quedaron grabadas las imágenes de Pelé y Jairzinho con la camiseta de Brasil, así como las de los italianos Roberto Boninsegna y Giacinto Facchetti. Aquella colección, iniciada en 1970, coincidió además con el inicio del vínculo entre la editorial italiana Panini y la FIFA.

El inglés finalizó su colección de 1970 el mismo día que se anunciaba el fin del vínculo entre Panini y la FIFA.

La figurita imposible y una búsqueda de cinco décadas

Al repasar el álbum, Stephen Butler advirtió un espacio sin completar: la figurita de la selección de Chile, que no correspondía a un futbolista en particular sino al combinado anfitrión del Mundial de 1962.

Esa pieza faltante mantuvo la colección inconclusa durante más de medio siglo. El álbum quedó resguardado, primero en la vivienda familiar y luego trasladado a otro domicilio, siempre guardado dentro de una caja, como un recuerdo que permanecía en espera.

Cuando se enteró a través de la radio de que la empresa Panini dejaría de producir los álbumes oficiales de la FIFA después de 2030, Stephen Butler sintió la necesidad de completar finalmente su colección. “Es una pena que se pierda tanto patrimonio. Deja un sabor amargo”, expresó. Con esa determinación, acudió a internet y, luego de una búsqueda exhaustiva, logró conseguir la figurita pendiente de la selección de Chile.

Álbum Mundial México 1970.

El valor que debió pagar fue alto: 150 libras esterlinas (alrededor de 200 dólares), una suma que equivale a unas 1.000 veces más que lo que costaban los sobres de figuritas en 1970. De todos modos, Stephen Butler no lo dudó. “No soy coleccionista, pero esto era especial”, afirmó.

Valor de mercado, valor sentimental y memoria familiar

El mismo día en que la FIFA comunicó la finalización de su vínculo con la empresa Panini, Stephen Butler logró finalmente pegar la figurita de Chile y dar por completada su colección.

En el ámbito del coleccionismo, un álbum Panini de la década del 70 en condiciones completas puede llegar a venderse entre 7.000 y 10.000 libras esterlinas (aproximadamente entre 9.000 y 13.000 dólares) en remates especializados, según reportes de la prensa británica dedicada al sector.

Un álbum olvidado y una figurita imposible.

Aun así, Butler sostiene que no planea desprenderse de él: “Es parte de mi vida; me trae recuerdos bonitos. Mis recuerdos no son de nadie más”, aseguró.

En la actualidad, con 69 años y residiendo en las cercanías de Chichester junto a su esposa Helen, Stephen Butler comparte este logro con sus tres hijos. Aunque ellos han mostrado interés en quedarse con el álbum, él lo dice en tono de broma: “tendrán que pujar por él cuando llegue el momento”.

Desde 1970, millones de personas —tanto niños como adultos— en distintas partes del mundo participaron de la tradición de abrir sobres e intentar completar sus álbumes. En ese contexto, la noticia del fin del acuerdo entre la Panini y la FIFA pone en relieve lo excepcionales que se vuelven piezas como la de Butler, cuyo álbum, tras incorporar la figurita que durante tantos años le faltó, finalmente quedó completo.