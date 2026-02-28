Impuesto al lujo: el Gobierno lo elimina y bajan los autos 0 km

El Gobierno confirmó la eliminación del impuesto al lujo, una medida que impactará de lleno en el mercado automotor. El tributo afectaba a vehículos de alta gama y representaba un 18% adicional sobre el valor final. Con el fin del impuesto al lujo, concesionarias y marcas anticipan bajas de precios desde el lunes.
La decisión alcanza a los autos y SUV cuyo valor superaba los $121 millones, segmento que desde febrero de 2025 tributaba un 18% de impuesto interno. Con la eliminación, esos modelos podrían ubicarse ahora cerca de los $103 millones, aunque cada automotriz definirá su estrategia comercial.
Según estimaciones del sector, la baja promedio oscilaría entre el 12% y el 15%. Algunas marcas ya comenzaron a ajustar sus listas, mientras que otras esperarán la reglamentación oficial para comunicar los nuevos valores.
Impuesto al lujo: qué modelos estaban alcanzados
El tributo impactaba principalmente en vehículos importados y modelos premium. Entre ellos se encuentran el Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Ford Mustang GT, Mustang Dark Horse y el Ford Bronco Badlands. También estaban afectados varios modelos de Mercedes-Benz y Lexus.
En algunos casos, las automotrices mantenían los precios “pisados” para no superar el umbral que activaba el impuesto interno. Con el nuevo escenario, podrían reconfigurarse las listas oficiales y aplicarse rebajas directas.
Stellantis fue una de las primeras en anticiparse y redujo el precio del DS7 híbrido enchufable, que pasó de USD 90.000 a USD 72.000. Otras compañías confirmaron que trasladarán la reducción impositiva a los consumidores.
Además, el acuerdo comercial con Estados Unidos habilita la importación de hasta 10.000 vehículos anuales sin pagar el 35% de arancel extrazona, lo que podría generar un doble efecto en algunos modelos que estaban alcanzados por ambos tributos.
Mientras tanto, el mercado enfrenta una caída en las ventas de autos 0 km cercana al 25% en febrero, un factor que también influye en las decisiones comerciales de fabricantes e importadores.
Para conocer cómo impactan estas medidas en el consumo y el financiamiento, podés leer nuestro análisis sobre cómo cambian los precios de autos y créditos prendarios en Argentina y qué opciones hay para compradores.
El lunes será clave para conocer las nuevas listas oficiales y confirmar cuánto bajarán efectivamente los modelos alcanzados por el impuesto.
