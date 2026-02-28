sábado 28 de febrero de 2026

28 de febrero de 2026 - 11:26
Justicia.

Marcha atrás en el caso Loan: sin fecha de juicio y con más de 160 testigos

La audiencia preliminar por el Caso Loan se realizó en Corrientes, pero los abogados de los imputados intentaron frenar el proceso con cientos de recursos.

Por  Maria Eugenia Burgos
El Gobierno elevó a $20 millones la recompensa por información para encontrar a Loan Peña.
El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes.

La audiencia preliminar por la desaparición de Loan Danilo Peña tuvo una jornada marcada por tensiones y maniobras defensivas. Durante la audiencia preliminar, las defensas de los 17 imputados presentaron más de 300 planteos técnicos con el objetivo de frenar o demorar el avance del proceso.

La audiencia se desarrolló en la provincia de Corrientes y tiene como finalidad ordenar el debate oral, definir qué pruebas serán admitidas y resolver cuestiones procesales antes del inicio formal del juicio.

En el comienzo de la audiencia preliminar, los magistrados habían comunicado que el inicio del debate oral y público sería el miércoles 7 de octubre de este año. Sin embargo, la decisión del TOC generó una fuerte reacción del fiscal general de Corrientes, Carlos Adolfo Schaefer, quien adelantó que impugnaría la fecha y pediría que se adelante el comienzo del juicio.

“El Tribunal ha escuchado todos los reclamos, fundamentalmente del Ministerio Público y de la querella, de las partes, y va a reconsiderar la fecha de inicio del debate, que la habíamos establecido para el día 7 de octubre del corriente año. Esta reorganización va a requerir la consulta con todos los equipos técnicos de los Tribunales al que pertenecen los jueces que integramos este tribunal, a los fines de adecuar una fecha lo más pronto posible y acercada en el tiempo”, comunicaron.

Al respecto, el presidente del Tribunal aclaró que para establecer la nueva fecha deberá coordinar con las agendas delo distintos jueces.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes.

Qué se discute en esta etapa

La audiencia preliminar no define culpabilidades. En esta instancia se resuelven planteos de nulidad, objeciones probatorias y cuestiones técnicas vinculadas a la organización del debate.

El fiscal federal Carlos Schaefer encabeza la acusación, acompañado por un equipo de siete fiscales. Está previsto que declaren 161 testigos durante el proceso.

Los principales acusados

En la causa principal están imputados Laudelina Peña, Antonio Benítez, María Victoria Caillava, Carlos Pérez, Walter Maciel, Daniel Ramírez y Mónica Millapi, acusados por sustracción y ocultamiento de un menor, delito que prevé penas de 5 a 15 años de prisión.

En paralelo, otros diez imputados enfrentan cargos por encubrimiento, privación ilegítima de la libertad, falso testimonio y otros delitos conexos.

Con la confirmación de la fecha y la resolución de los planteos preliminares, el proceso entra en su etapa decisiva a casi dos años de la desaparición de Loan.

Caso Loan - Chequeado (2)

Los acusados están divididos en dos grupos

El primero lo integran Laudelina Peña, Walter Maciel, Victoria Caillava, Carlos Pérez, Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez, quienes enfrentan cargos por sustracción y ocultamiento del menor.

El segundo grupo está compuesto por Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. A ellos se les imputan delitos como privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos e insignias.

La audiencia marcó el inicio formal de la etapa previa al juicio, pero dejó abierto el principal interrogante procesal: cuándo comenzará efectivamente el debate oral en una causa que mantiene en vilo a la familia de Loan y a la opinión pública.

