El caso Loan llega a juicio oral en Corrientes en octubre

La Justicia de Corrientes avanza en el Caso Loan Danilo Peña. Las audiencias serán miércoles y jueves desde el 7 de octubre.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes determinó que el 7 de octubre comenzará el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña , el nene de 5 años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio.

El debate se realizará en 2026 y tendrá en el banquillo a 17 personas imputadas en el marco de una causa que investiga la sustracción y posible ocultamiento del menor.

El proceso judicial avanzó tras la elevación a juicio del expediente y la confirmación de los imputados, entre los que se encuentran familiares, allegados y otras personas vinculadas al entorno donde el niño fue visto por última vez. El tribunal deberá analizar la prueba recolectada durante la instrucción, que incluye peritajes, testimonios y reconstrucciones de los hechos.

Según lo establecido por la Justicia correntina, el juicio se desarrollará con audiencias programadas y la participación de todas las partes involucradas. Se espera que durante el debate oral se expongan los elementos probatorios que buscan determinar responsabilidades penales en la desaparición.

Juicio en el Caso Loan

El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal general Carlos Adolfo Schaefer, la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel, siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), encabezada por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

El tribunal está integrado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco, con Enrique Jorge Bosch como juez sustituto.

Durante la audiencia, los magistrados también resuelven sobre la admisibilidad de la prueba y los testigos propuestos por la fiscalía, la querella que representa a los padres de Loan y las defensas.

La fiscalía había propuesto más de 700 testigos, pero finalmente la lista bajó a 161 y otros tantos serán incorporados por lectura.

En el juicio se tratarán dos causas que fueron unificadas por “conexidad objetiva”, esto significa que hay una vinculación directa entre los hechos investigados en ambos expedientes.

El primer grupo de imputados, acusados de sustracción y ocultamiento en calidad de coautores, está integrado por:

Bernardino Antonio Benítez,

Laudelina Peña (tía de la víctima),

María Victoria Caillava

Carlos Guido Pérez,

Daniel Oscar Ramírez

Mónica del Carmen Millapi

Walter Adrián Maciel

El delito que se les imputa prevé penas de entre 5 y 15 años de prisión.

La fiscalía sostuvo que el chico no se perdió y que los siete principales imputados actuaron de manera coordinada para sustraerlo y ocultarlo.

La segunda causa apunta a Federico Rossi Colombo, Nicolás “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Estas personas llegaron a 9 de Julio como supuestos integrantes de la fundación Lucio Dupuy, una asociación contra la violencia infantil, y mantuvieron contacto con testigos e imputados. Pero todo resultó ser falso.

La fiscalía federal consideró que habrían realizado maniobras para desviar la investigación y les imputó delitos como “privación ilegítima de la libertad, defraudación a la administración pública, encubrimiento, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de insignias y títulos profesionales”.

Luego de la audiencia de este viernes, los jueces deberán resolver sobre la prueba y los testigos admitidos y fijar la fecha de inicio del juicio oral, donde se buscará esclarecer qué pasó con Loan y quiénes son los responsables de su desaparición.

La reseña de la causa

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, en la provincia de Corrientes, mientras participaba de un almuerzo familiar en una zona rural. De acuerdo con la investigación, el niño se habría alejado junto a otras personas hacia un área cercana y desde entonces no volvió a ser visto.

La causa tuvo múltiples giros a lo largo de la instrucción, con cambios en las hipótesis investigativas y la intervención de fuerzas federales. La Justicia imputó a 17 personas bajo distintas figuras penales vinculadas a la desaparición y al presunto encubrimiento. Con la definición de la fecha del juicio oral, el expediente ingresa ahora en una etapa clave del proceso judicial.