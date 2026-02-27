Caso Loan: arrancó la audiencia preliminar con 17 acusados y 161 testigos en un juicio inédito en Corrientes

A casi 2 años de la desaparición de Loan Danilo Peña, comenzó la audiencia preliminar que ordenará el debate oral y público del expediente judicial.

En un proceso inédito en la historia judicial de Corrientes, la audiencia del caso del niño de 5 años de edad desaparecido en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio será en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) , en una decisión excepcional de la Justicia Federal motivada por la cantidad de partes intervinientes en el proceso.

La audiencia preliminar es una etapa fundamental de los procesos judiciales modernos que funciona como un "filtro" antes de llegar al juicio oral y tiene la función de organizar el caso y decidir qué pruebas son válidas.

El fiscal federal Carlos Schaefer, a cargo de la acusación, aseguró en declaraciones a Radio Dos que intervendrán 7 fiscales y declararán 161 testigos. “El lugar se definió por la cantidad de personas que estarán presentes”, explicó Schaefer sobre la elección del auditorio de la UNNE. Y remarcó que la participación de 7 fiscales fue una decisión propia. “Buscamos dar mayor eficacia, representamos el interés general de la sociedad”, señaló el fiscal.

Quién es Loan y qué investiga la Justicia

Loan Danilo Peña tenía 5 años cuando desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. Había ido a almorzar a la casa de su abuela Catalina junto a familiares y conocidos. Tras la comida, un grupo se dirigió a un naranjal cercano. Para la Fiscalía, en ese contexto se produjo la sustracción y el posterior traslado del niño.

Desde entonces, se declaró la “Alerta Sofía” y la investigación incluyó rastrillajes, allanamientos, peritajes y operativos en distintos puntos del país. Sin embargo, hasta hoy no se conoce el paradero del menor.

Caso Loan - Chequeado (3) Alerta Amarilla (SIFEBU)

“Estamos llegando a un debate oral y público para saber qué hicieron con Loan, eso es lo que todos estamos esperando”, sostuvo Schaefer. “Estamos llegando a un debate oral y público para saber qué hicieron con Loan, eso es lo que todos estamos esperando”, sostuvo Schaefer.

El fiscal fue contundente respecto a las posibles responsabilidades. “Si hubo un pacto de silencio, es un pacto cruel”.

Un juicio federal y unificado

La causa comenzó en la Justicia provincial y luego fue remitida al fuero federal. En noviembre último, el Tribunal Oral Federal ratificó su competencia tras rechazar planteos defensivos que pretendían devolver el expediente al ámbito ordinario.

El debate estará a cargo de los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. La unificación de las 2 investigaciones permitirá que el tribunal analice en conjunto los hechos y la prueba.

En la investigación principal están imputados: Laudelina Peña, tía de Loan; Antonio Benítez, tío de Loan; María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal; Carlos Pérez, ex capitán de la Armada; Walter Maciel, ex comisario de 9 de Julio, y Daniel Ramírez y Mónica Millapi (amigos de Catalina, abuela de Loan).

Para estos 7 acusados principales, la imputación es por sustracción y ocultamiento de un menor. El Código Penal argentino establece penas de 5 a 15 años de prisión para este delito, con agravantes cuando la víctima es menor de 10 años.

Caso Loan - Chequeado (2) Imputados en la causa primaria (Imagen generada con ayuda de la inteligencia artificial)

En la causa paralela figuran: Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”, Elizabeth Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Pablo Gabriel Núñez, Verónica Paola Machuca Yuni, Valeria Liliana López, Esteban Federico Rossi Colombo, Pablo Javier Noguera, Leonardo Daniel Rubio y Delfina Taborda.

En cuanto a los otros 10 imputados, enfrentan acusaciones por privación ilegítima de la libertad, encubrimiento, defraudación a la administración pública, falso testimonio, violación de secreto profesional, suministro gratuito de estupefacientes, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos o insignias.

Schaefer precisó que en el núcleo central del juicio se juzgará a “7 personas y pruebas que están involucradas en el hecho”, además de quienes habrían entorpecido la investigación.

Para esta instancia preliminar no es obligatoria la presencia de los detenidos, ya que se tratarán cuestiones estrictamente técnicas y organizativas previas a la exposición de la acusación formal.

Caso Loan - Chequeado (1) Fiscal Carlos Schaefer (Poder Judicial)

Qué se definirá ahora y cuánto puede durar el proceso

La audiencia preliminar no determinará culpabilidades. Su función es ordenar el juicio, oportunidad en la que se admitirán pruebas, se confirmarán los 161 testigos y se resolverán planteos de las defensas.

Recién después de esta etapa se fijará la fecha de inicio del debate oral. Por la cantidad de imputados y testigos, se prevé que el juicio se extienda durante varios meses.

Recompensa millonaria

Mientras tanto, el Gobierno nacional oficializó el incremento a $20.000.000 de la recompensa destinada a quienes aporten información verificable que permita dar con el paradero de Loan Danilo Peña. La medida fue formalizada a través de la resolución 51/2026 y se convirtió en una de las recompensas más altas fijadas hasta el momento por el Estado argentino en un caso de estas características.

Por: Corrientes al Día

Editor; Chequeado