sábado 17 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de enero de 2026 - 19:09
Beneficios.

Pago anticipado 2026: para qué impuestos, descuentos y cómo pagar

Ya rige la posibilidad de aprovechar el Pago Anticipado 2026 de impuestos municipales en San Salvador de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Pago anticipado 2026

Pago anticipado 2026

Lee además
pago anticipado: hasta cuando se pueden pagar los impuestos municipales con descuentos
Rentas.

Pago anticipado: hasta cuándo se pueden pagar los impuestos municipales con descuentos
Rentas provincial.
Beneficio.

Cómo acceder al pago anticipado de Rentas municipal y provincial

En el caso del Impuesto Automotor podrán acceder a un 30% de descuento por pago anticipado, un 10% adicional por Buen Contribuyente y un 5% extra por pago on line, alcanzando así un descuento total de hasta el 45%.

Para la Tasa de Barrido y Limpieza, se otorgará un 20% de descuento por pago anticipado, un 10% por buen contribuyente y un 5% adicional por pago a través del sitio web oficial, lo que permitirá acceder a un beneficio total de hasta el 35%.

Pago Anticipado 2026 en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Pago Anticipado 2026 en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Pago Anticipado 2026 en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Por la Tasa de Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene (TISSH), los contribuyentes podrán obtener un 10% de beneficio tributario y por buen contribuyente, más el 20% de pago anticipado, accediendo al descuento total de un 30%.

Cómo pagar con los descuentos en el Pago Anticipado 2026

El pago podrá realizarse de manera presencial en las distintas bocas de cobro habilitadas o de forma online, ingresando al sitio web oficial www.rentasmunijujuy.gob.ar, facilitando un trámite ágil, cómodo y seguro. lo que permite efectuar el trámite de manera rápida, segura y sin necesidad de trasladarse.

Para pago con tarjetas de crédito, los usuarios de Tarjeta Naranja podrán acceder a 5 cuotas sin interés; mientras que clientes del Banco Hipotecario tendrán la posibilidad de abonar hasta en 6 cuotas sin interés, con modalidad presencial. Y con tarjeta Macro, tienen la posibilidad de abonar hasta 6 cuotas sin interés.

Pago Anticipado 2026 en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
Pago Anticipado 2026 en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Pago Anticipado 2026 en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

Todas los lugares y horarios para pagar

Horario de 7 a 18 horas

  • Edificio Rentas – Av. Hipólito Yrigoyen Nº 1328
  • Edificio Dr. Raúl Alfonsín (Central) – Av. El Éxodo N 215
  • Delegación de Alto Comedero – Av. Forestal Nº 1999
  • Cementerio El Salvador – Av. Italia s/n

Horario de 7 a 13 y de 15 a 21 horas

  • Mercado de Concentración y Abasto – Av. Almirante Brown N 360

Horario de 8 a 13 y de 14 a 19 horas

  • Dirección de Tránsito y Juzgado (Edificio 9 de Julio) – Av. 9 de Julio esq. Espora

Horario de 8 a 14 horas

  • Centro Deportivo Municipal N 1 – Parque San Martín, Av. España

Horario de 7 a 13 horas

  • Mercado Santa Rosa – Napoleón A. Soto N 178

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Pago anticipado: hasta cuándo se pueden pagar los impuestos municipales con descuentos

Cómo acceder al pago anticipado de Rentas municipal y provincial

Pago Anticipado 2026 en San Salvador de Jujuy: desde cuándo

Vacaciones, entre las ganas de viajar y el presupuesto: qué eligen los jujeños

La fuerte revelación de Sofía Jujuy Jiménez para este año

Lo que se lee ahora
Documentos en el ascensor urbano. video
Jujuy.

El ascensor urbano se volvió un lugar clave para recuperar decenas de documentos perdidos

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Documentos en el ascensor urbano. video
Jujuy.

El ascensor urbano se volvió un lugar clave para recuperar decenas de documentos perdidos

Milagro Sala video
Judiciales.

Hoy se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala

Murió Rubén Patagonia, uno de los referentes más importantes del folclore mapuche.
Mundo musical.

¿De qué murió Rubén Patagonia, el reconocido cantante de folklore?

Carnaval en Humahuaca. video
Normativa.

¿Se puede tomar bebidas alcohólicas en la calle durante Carnaval en Jujuy?

Foto alusiva - Captura de Google Maps
Policiales.

Un motociclista murió en un violento choque en Yala y su acompañante está grave

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel