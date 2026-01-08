jueves 08 de enero de 2026

8 de enero de 2026 - 16:15
Beneficios.

Pago Anticipado 2026 en San Salvador de Jujuy: desde cuándo

Con importantes descuentos para los contribuyentes, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy lanzó el Pago Anticipado 2026.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
PagoAnticipado 2026 en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy confirmó el lanzamiento del Pago Anticipado 2026 de Impuestos, una modalidad que permite a los contribuyentes acceder a importantes beneficios y descuentos durante un tiempo.

La iniciativa, que estará disponible desde el 15 de enero en todas las bocas de cobro habilitadas de la ciudad y también de manera online, será a través del sitio web oficial www.rentasmunijujuy.gob.ar, facilitando un trámite ágil, cómodo y seguro.

Los beneficios en San Salvador de Jujuy

En el caso del Impuesto Automotor, quienes adhieran al Pago Anticipado 2026 podrán acceder a un 30% de descuento por pago anticipado, un 10% adicional por buen contribuyente y un 5% extra por pago en línea, alcanzando así un descuento total de hasta el 45%.

Para la Tasa de Barrido y Limpieza, se otorgará un 20% de descuento por pago anticipado, un 10% por buen contribuyente y un 5% adicional por pago a través del sitio web oficial, lo que permitirá acceder a un beneficio total de hasta el 35%.

En lo que respecta a la Tasa de Inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene (TISSH), los contribuyentes podrán obtener un 10% de beneficio tributario y un 10% por buen contribuyente, alcanzando un descuento total del 20%.

Cómo concretar el pago

El pago podrá realizarse de manera presencial en las distintas bocas de cobro habilitadas o de forma online, ingresando al portal oficial, lo que permite efectuar el trámite de manera rápida, segura y sin necesidad de trasladarse.

Para pago con tarjetas de crédito, los usuarios de Tarjeta Naranja podrán acceder a 5 cuotas sin interés; mientras que clientes del Banco Hipotecario tendrán la posibilidad de abonar hasta en 6 cuotas sin interés, realizando dicha operación de manera presencial en cualquiera de las bocas de cobro de la ciudad.

Bocas de cobro y horarios de atención

Horario de 7 a 18 horas

  • Edificio Rentas – Av. Hipólito Yrigoyen Nº 1328
  • Edificio Dr. Raúl Alfonsín (Central) – Av. El Éxodo N 215
  • Delegación de Alto Comedero – Av. Forestal Nº 1999
  • Cementerio El Salvador – Av. Italia s/n

Horario de 7 a 13 y de 15 a 21 horas

  • Mercado de Concentración y Abasto – Av. Almirante Brown N 360

Horario de 8 a 13 y de 14 a 19 horas

  • Dirección de Tránsito y Juzgado (Edificio 9 de Julio) – Av. 9 de Julio esq. Espora

Horario de 8 a 14 horas

  • Centro Deportivo Municipal N 1 – Parque San Martín, Av. España

Horario de 7 a 13 horas

  • Mercado Santa Rosa – Napoleón A. Soto N 178

