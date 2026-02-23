Donación de órganos en Jujuy: van 17 procedimientos en 2026

Donar órganos salva vidas.

En Jujuy, la donación de órganos continúa consolidándose como una política sanitaria clave para salvar vidas. En los últimos días se realizaron tres nuevos operativos de ablación en los hospitales San Roque y Pablo Soria de San Salvador de Jujuy, lo que eleva a 17 el total de procedimientos concretados en lo que va de 2026.

Cada procedimiento representa una nueva oportunidad para personas de todas las edades que se encuentran en situación crítica y esperan un trasplante.

El fortalecimiento del sistema de donación en la provincia se vincula directamente con la aplicación de la Ley Justina, vigente desde 2018, que estableció el consentimiento presunto para la donación de órganos. A partir de esta normativa y de una política sanitaria específica, Jujuy logró sostener un desempeño destacado a nivel regional en materia de ablación y trasplante.

Donación de órganos (Foto ilustrativa) Donación de órganos en Argentina (Foto ilustrativa) Las autoridades remarcaron la importancia de continuar informando y sensibilizando a la comunidad, ya que la decisión de donar permite transformar el dolor en esperanza y brindar una nueva posibilidad de vida a quienes esperan un órgano. Dónde informarse sobre donación de órganos Quienes deseen recibir información o realizar consultas pueden comunicarse con el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), ubicado en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. Teléfono: 4221228.

