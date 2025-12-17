Argentina alcanzó el récord histórico de donación de órganos en el 2025

Se hizo el último encuentro del año del Consejo Federal de Salud (COFESA) convocado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, junto a los titulares de las carteras sanitarias de todo el país. La donación de órganos fue un tema central.

Salud. Donación de órganos: en lo que va del 2025 ya se realizaron 6 ablaciones en Jujuy

Es que la buena noticia presentada fue que Argentina alcanzó el récord histórico de donación de órganos y tejidos superando los valores alcanzados antes de la pandemia con un total de 906 procesos , resaltando que, en 2019, se efectuaron 883 procedimientos . Se concretaron 1.242 procesos de ablación de tejidos, superando las 1.156 donaciones realizadas en 2024 .

Además, se logró el récord histórico de trasplantes realizados, ya que en lo que va del año 4.497 personas recibieron un trasplante que les permitió salvar o mejorar su calidad de vida. Del total de procedimientos, 2.349 fueron de órganos.

Trasplante - Donación de órganos Donación de órganos en Argentina (Foto ilustrativa)

En total hubo 1.674 renales, 463 hepáticos, 124 cardíacos, 36 reno pancreáticos, 22 pulmonares, 24 hepatorrenales, 3 cardiorenales, 2 pancreáticos y 1 cardiopulmonar; y otros 2.148 de córneas. 291 trasplantes se realizaron en pacientes pediátricos.

En la reunión, el titular del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), Carlos Soratti, presentó el Plan Estratégico Federal en Donación y Trasplante 2026-2028 para fortalecer la respuesta del sistema de salud a la necesidad de trasplante.

Vacunación en Argentina

Los ministros resaltaron la importancia de mejorar las coberturas de los esquemas de vacunación, contando con el desarrollo del Tablero de Monitoreo del Calendario Nacional de Vacunación que muestra la tasa de uso de cada una de las dosis según jurisdicción.

Alarma por la gripe

Tras la aparición de la nueva cepa de gripe en Europa, las autoridades subrayan que no se ha comprobado que la variante presente mayor gravedad clínica. Indicaron que hasta la fecha, no circula en nuestro país ni en la región. La vacunación antigripal 2026 comenzará en marzo próximo.