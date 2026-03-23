Descuentos por pago anticipado de impuestos municipales: cuándo vence el plazo

Pago de impuestos municipales con descuentos en Rentas de San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que hasta el próximo 31 de marzo se encuentran vigentes los descuentos por pago anticipado del Impuesto Automotor y la Tasa de Recolección de Residuos, e invitó a los contribuyentes a aprovechar los últimos días para acceder a los beneficios.

El programa contempla bonificaciones acumulables que buscan incentivar el cumplimiento tributario. En el caso del Impuesto Automotor, se ofrece un 10% de descuento por Buen Contribuyente, un 30% adicional por pago anual y un 5% extra para quienes abonen a través de la web oficial, lo que permite alcanzar hasta un 45% de descuento total.

Por su parte, para la Tasa de Recolección de Residuos se establecen beneficios de un 10% por Buen Contribuyente, un 20% por pago anual y un 5% adicional por pago online, alcanzando un descuento acumulado de hasta el 35%.

Desde el municipio informaron que los pagos pueden realizarse tanto de manera presencial en las distintas bocas de cobro habilitadas en la ciudad, como a través de la modalidad online, brindando mayor comodidad a los vecinos.

Además, se ofrecen facilidades de financiación con tarjetas de crédito, incluyendo opciones en cuotas sin interés mediante distintas entidades bancarias y plataformas digitales. Como novedad, se incorporó la posibilidad de abonar mediante Mercado Pago, permitiendo utilizar tarjetas en 3 o 6 cuotas sin interés. Pago anticipado de impuestos: opciones para acceder al beneficio Hasta el 31 de marzo, los contribuyentes pueden acceder a diversas opciones de pago con tarjetas de crédito, que incluyen: Tarjeta Naranja : hasta 5 cuotas sin interés.

: hasta 5 cuotas sin interés. Banco Hipotecario : hasta 6 cuotas sin interés.

: hasta 6 cuotas sin interés. Banco Macro : hasta 3 cuotas sin interés a través de la web.

: hasta 3 cuotas sin interés a través de la web. Además, la plataforma de cobro Viumi de Macro ofrece días especiales con promociones de hasta 9 cuotas sin interés. También se puede abonar en las bocas de cobro habilitadas en la ciudad o a través del portal web www.rentasmunijujuy.gob.ar. Lugares y horarios de atención Los vecinos pueden acercarse a las diferentes oficinas de cobro para adherirse al plan de pago anticipado. Los lugares de atención son: Edificio de Rentas (Hipólito Yrigoyen 1328): de 7 a 18 hs.

(Hipólito Yrigoyen 1328): de 7 a 18 hs. Edificio Central (Avenida El Éxodo 215): de 7 a 18 hs.

(Avenida El Éxodo 215): de 7 a 18 hs. Delegación Municipal de Alto Comedero (Avenida Forestal 1999): de 7 a 18 hs.

(Avenida Forestal 1999): de 7 a 18 hs. Cementerio El Salvador : de 7 a 18 hs.

: de 7 a 18 hs. Mercado de Concentración y Abasto (Avenida Almirante Brown 360): de 7 a 13 hs y de 15 a 21 hs.

(Avenida Almirante Brown 360): de 7 a 13 hs y de 15 a 21 hs. Dirección de Tránsito y Juzgado (Avenida 9 de Julio esquina Espora): de 8 a 13 hs y de 14 a 19 hs.

(Avenida 9 de Julio esquina Espora): de 8 a 13 hs y de 14 a 19 hs. Centro Deportivo Municipal Nº 1 (Parque San Martín): de 8 a 14 hs.

(Parque San Martín): de 8 a 14 hs. Mercado Santa Rosa: de 7 a 13 hs.

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