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23 de marzo de 2026 - 17:16
Jujuy.

Descuentos por pago anticipado de impuestos municipales: cuándo vence el plazo

Últimos días de vigencia del beneficio por pago anticipado: hasta cuándo se pueden pagar los impuestos municipales con descuentos.

Por  Judith Girón
Pago de impuestos municipales con descuentos en Rentas de San Salvador de Jujuy&nbsp;

Pago de impuestos municipales con descuentos en Rentas de San Salvador de Jujuy 

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El programa contempla bonificaciones acumulables que buscan incentivar el cumplimiento tributario. En el caso del Impuesto Automotor, se ofrece un 10% de descuento por Buen Contribuyente, un 30% adicional por pago anual y un 5% extra para quienes abonen a través de la web oficial, lo que permite alcanzar hasta un 45% de descuento total.

Por su parte, para la Tasa de Recolección de Residuos se establecen beneficios de un 10% por Buen Contribuyente, un 20% por pago anual y un 5% adicional por pago online, alcanzando un descuento acumulado de hasta el 35%.

Desde el municipio informaron que los pagos pueden realizarse tanto de manera presencial en las distintas bocas de cobro habilitadas en la ciudad, como a través de la modalidad online, brindando mayor comodidad a los vecinos.

Además, se ofrecen facilidades de financiación con tarjetas de crédito, incluyendo opciones en cuotas sin interés mediante distintas entidades bancarias y plataformas digitales. Como novedad, se incorporó la posibilidad de abonar mediante Mercado Pago, permitiendo utilizar tarjetas en 3 o 6 cuotas sin interés.

Pago anticipado de impuestos: opciones para acceder al beneficio

Hasta el 31 de marzo, los contribuyentes pueden acceder a diversas opciones de pago con tarjetas de crédito, que incluyen:

  • Tarjeta Naranja: hasta 5 cuotas sin interés.
  • Banco Hipotecario: hasta 6 cuotas sin interés.
  • Banco Macro: hasta 3 cuotas sin interés a través de la web.
  • Además, la plataforma de cobro Viumi de Macro ofrece días especiales con promociones de hasta 9 cuotas sin interés.

También se puede abonar en las bocas de cobro habilitadas en la ciudad o a través del portal web www.rentasmunijujuy.gob.ar.

Lugares y horarios de atención

Los vecinos pueden acercarse a las diferentes oficinas de cobro para adherirse al plan de pago anticipado. Los lugares de atención son:

  • Edificio de Rentas (Hipólito Yrigoyen 1328): de 7 a 18 hs.
  • Edificio Central (Avenida El Éxodo 215): de 7 a 18 hs.
  • Delegación Municipal de Alto Comedero (Avenida Forestal 1999): de 7 a 18 hs.
  • Cementerio El Salvador: de 7 a 18 hs.
  • Mercado de Concentración y Abasto (Avenida Almirante Brown 360): de 7 a 13 hs y de 15 a 21 hs.
  • Dirección de Tránsito y Juzgado (Avenida 9 de Julio esquina Espora): de 8 a 13 hs y de 14 a 19 hs.
  • Centro Deportivo Municipal Nº 1 (Parque San Martín): de 8 a 14 hs.
  • Mercado Santa Rosa: de 7 a 13 hs.

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