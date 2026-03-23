Descuentos por pago anticipado de impuestos municipales: cuándo vence el plazo

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que hasta el próximo 31 de marzo se encuentran vigentes los descuentos por pago anticipado del Impuesto Automotor y la Tasa de Recolección de Residuos, e invitó a los contribuyentes a aprovechar los últimos días para acceder a los beneficios.
El programa contempla bonificaciones acumulables que buscan incentivar el cumplimiento tributario. En el caso del Impuesto Automotor, se ofrece un 10% de descuento por Buen Contribuyente, un 30% adicional por pago anual y un 5% extra para quienes abonen a través de la web oficial, lo que permite alcanzar hasta un 45% de descuento total.
Por su parte, para la Tasa de Recolección de Residuos se establecen beneficios de un 10% por Buen Contribuyente, un 20% por pago anual y un 5% adicional por pago online, alcanzando un descuento acumulado de hasta el 35%.
Desde el municipio informaron que los pagos pueden realizarse tanto de manera presencial en las distintas bocas de cobro habilitadas en la ciudad, como a través de la modalidad online, brindando mayor comodidad a los vecinos.
Además, se ofrecen facilidades de financiación con tarjetas de crédito, incluyendo opciones en cuotas sin interés mediante distintas entidades bancarias y plataformas digitales. Como novedad, se incorporó la posibilidad de abonar mediante Mercado Pago, permitiendo utilizar tarjetas en 3 o 6 cuotas sin interés.
Pago anticipado de impuestos: opciones para acceder al beneficio
Hasta el 31 de marzo, los contribuyentes pueden acceder a diversas opciones de pago con tarjetas de crédito, que incluyen:
- Tarjeta Naranja: hasta 5 cuotas sin interés.
- Banco Hipotecario: hasta 6 cuotas sin interés.
- Banco Macro: hasta 3 cuotas sin interés a través de la web.
- Además, la plataforma de cobro Viumi de Macro ofrece días especiales con promociones de hasta 9 cuotas sin interés.
También se puede abonar en las bocas de cobro habilitadas en la ciudad o a través del portal web www.rentasmunijujuy.gob.ar.
Lugares y horarios de atención
Los vecinos pueden acercarse a las diferentes oficinas de cobro para adherirse al plan de pago anticipado. Los lugares de atención son:
- Edificio de Rentas (Hipólito Yrigoyen 1328): de 7 a 18 hs.
- Edificio Central (Avenida El Éxodo 215): de 7 a 18 hs.
- Delegación Municipal de Alto Comedero (Avenida Forestal 1999): de 7 a 18 hs.
- Cementerio El Salvador: de 7 a 18 hs.
- Mercado de Concentración y Abasto (Avenida Almirante Brown 360): de 7 a 13 hs y de 15 a 21 hs.
- Dirección de Tránsito y Juzgado (Avenida 9 de Julio esquina Espora): de 8 a 13 hs y de 14 a 19 hs.
- Centro Deportivo Municipal Nº 1 (Parque San Martín): de 8 a 14 hs.
- Mercado Santa Rosa: de 7 a 13 hs.
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