Aplicarán la habilitación simplificada para comercios con descuentos del 50%

La habilitación simplificada para pequeños comerciantes de San Salvador de Jujuy fue aprobada por el Concejo Deliberante, con el objetivo de alivianar trámites para locales de menos de 100 metros cuadrados. La medida incluye una declaración jurada, requisitos mínimos, inspecciones posteriores y una bonificación del 50% en la tasa por habilitación durante seis meses.

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Gastón Millón, presidente del Concejo Deliberante, realizó un balance de la sesión y destacó la aprobación de proyectos que consideró importantes para la ciudad. Entre ellos, mencionó la ordenanza de habilitación simplificada para rubros menores.

Los propietarios de aquellos locales de menos de 100 metros cuadrados, van a poder acceder a una habilitación mucho más simple, con una declaración jurada y con requisitos mínimos. Los propietarios de aquellos locales de menos de 100 metros cuadrados, van a poder acceder a una habilitación mucho más simple, con una declaración jurada y con requisitos mínimos.

Según indicó el funcionario, la ordenanza apunta a "facilitar el inicio de actividades comerciales, aunque manteniendo controles posteriores". Tal cual detalló Millón, se realizarán inspecciones para verificar que "la información presentada en la declaración jurada sea correcta".

Seguridad, controles y descuento por seis meses

En otro momento, el funcionario aclaró que la simplificación no alcanza a cuestiones de seguridad, ya que ese punto "no se negocia ni se flexibiliza". El objetivo, indicó, es reducir la carga administrativa "en aquellos requisitos que pueden ser revisados después de otorgado el permiso".

Nosotros ponemos entre paréntesis el tema de seguridad porque eso no se negocia, no se simplifica, pero en el resto de los requisitos, lógicamente se busca alivianar la carga que tiene el comerciante. Nosotros ponemos entre paréntesis el tema de seguridad porque eso no se negocia, no se simplifica, pero en el resto de los requisitos, lógicamente se busca alivianar la carga que tiene el comerciante.

Además, el Concejo incorporó un artículo de último momento para establecer una bonificación del 50% en la tasa por habilitaciones. El beneficio será excepcional y tendrá una duración de seis meses.

Millón señaló que la decisión se tomó teniendo en cuenta la situación del comercio y remarcó que se trata de una medida concreta. “Más que hablar hay que hacer y esto es un beneficio concreto y efectivo. La crítica vacía no genera respuestas”, expresó.

Embed - GASTON MILLON - Aplicarán la habilitación simplificada para comercios con descuentos del 50%

Guía de sensibilización digital

Durante la sesión también se aprobó una guía de sensibilización digital para ser aplicada por el municipio. El proyecto contempla capacitaciones, uso de códigos QR y herramientas destinadas especialmente a las familias.

Según explicó Millón, la iniciativa busca acompañar el acceso al mundo digital y abordar distintas problemáticas vinculadas al uso de la tecnología.