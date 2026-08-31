Boca confirmó la salida del Changuito Zeballos: jugará en el fútbol italiano

A pocos días del partido de octavos de final de la Copa Argentina , que Boca disputará este miércoles en Córdoba frente a Vélez, el club cerró la transferencia de Exequiel Zeballos al Monza de Italia por un monto cercano a los USD 5 millones . De esta manera, la institución de La Ribera consigue obtener un ingreso por el delantero.

El vínculo con el delantero finalizaba a fin de año y le permitía negociar su salida en condición de libre en los próximos meses.

El periodista especializado en mercado de pases, Fabrizio Romano , dio a conocer además que la operación contempla una condición especial: Boca mantendrá el 40% de una eventual plusvalía en caso de una futura venta del futbolista .

En otras palabras, si Monza concreta una futura venta de Zeballos por un monto superior al que desembolsó para contratarlo, Boca recibirá el 40% de esa diferencia . El traspaso quedó definido sobre el cierre del período de transferencias y permitió resolver una situación que durante varios meses había estado rodeada de dudas.

El futbolista de 24 años viajará próximamente a Italia para realizarse los estudios médicos correspondientes. En caso de superar la evaluación sin inconvenientes, rubricará su nuevo vínculo y dará el paso que buscaba desde hace tiempo: continuar su trayectoria en el fútbol europeo. Su contrato con el conjunto de la Serie A tendrá una duración de cinco temporadas.

La transferencia también permite a Boca Juniors destrabar una situación dentro del plantel. Zeballos continuaba formando parte de los entrenamientos del equipo profesional bajo la conducción del Vasco Arruabarrena, aunque había quedado relegado en la consideración del cuerpo técnico y dejó de aparecer entre los convocados para los partidos.

Un punto clave es que el delantero había resuelto no extender su contrato, cuyo vencimiento estaba previsto para diciembre de 2026. Ante ese escenario, Boca corría el riesgo de perder al jugador sin recibir dinero a cambio si no lograba concretar su salida durante el actual mercado de transferencias.

Antes de concretarse su llegada al Monza, Zeballos también había despertado interés en otros equipos de la Serie A. Entre los nombres que surgieron durante las negociaciones estuvieron Napoli y Parma, aunque ninguno consiguió llegar a un acuerdo con la institución encabezada por Juan Román Riquelme.

¿Cuál fue el último partido de Zeballos con la camiseta de Boca?

Su despedida del conjunto azul y oro se produjo frente a Universidad Católica por la Copa Libertadores, en el último compromiso de la fase de grupos, encuentro que terminó sellando la eliminación del equipo que en aquel momento tenía como entrenador a Claudio Úbeda.

Con Arruabarrena al frente del equipo, el delantero no volvió a tener participación en cancha y tampoco fue anotado para disputar la Copa Sudamericana. Además, de cara a la nueva temporada, dejó de ser el dueño de la camiseta número 7, que pasó a utilizar el chileno Carlos Palacios.

El período más destacado del Changuito en los últimos tiempos había sido bajo la conducción de Úbeda. Luego de quedar relegado por decisión de Miguel Ángel Russo tras el Mundial de Clubes, el Sifón apostó por él, le otorgó continuidad y logró que se transformara en una de las principales figuras del equipo durante el cierre de 2025.

Durante esa etapa consiguió convertir cuatro tantos. Uno de los más recordados fue el que anotó en la victoria 2-0 ante River Plate en la Bombonera, una jornada especial en la que incluso festejó el gol junto a los hinchas en la platea.

La lesión que lo marginó dos meses

El inicio de 2026 marcó un quiebre en su recorrido. Una lesión lo mantuvo alejado de la actividad durante más de dos meses y, luego de su regreso, no pudo volver a ganarse el protagonismo que había tenido. Además, su rendimiento tampoco alcanzó el nivel que había exhibido durante su mejor etapa.

El Changuito se incorporó a las inferiores de Boca en 2016, cuando tenía apenas 14 años, luego de comenzar su formación futbolística en Sarmiento de La Banda. Cuatro años después, hizo historia al convertirse en el futbolista más joven de la institución en firmar un contrato profesional, con solo 18 años.

Su estreno oficial con el plantel de Primera División tuvo lugar el 29 de noviembre de 2020. Sin embargo, entre 2022 y 2023 atravesó un período en el que prácticamente no tuvo presencia en las canchas.

Una fuerte lesión en el tobillo derecho, sufrida durante un encuentro de la Copa Argentina, lo obligó a permanecer alejado de la actividad durante un período prolongado. A ese inconveniente le siguieron diferentes problemas musculares y una lesión en la rodilla. En apenas 14 meses, el delantero atravesó cuatro lesiones, una seguidilla que le dificultó encontrar continuidad y afirmarse definitivamente en el equipo.

Pese a las dificultades físicas que debió atravesar, Zeballos alcanzó los 140 partidos oficiales con Boca, en los que registró 16 goles y 16 asistencias, además de conquistar cinco títulos con la institución. Su campaña más destacada fue la de 2025, temporada en la que participó en 35 partidos y convirtió seis tantos, con presencia tanto en la Copa Libertadores como en el Mundial de Clubes de la FIFA.

Uno de los momentos que quedó grabado en la trayectoria de Zeballos con Boca tuvo como escenario a la Bombonera. En el Superclásico frente a River por el Clausura 2025, el delantero fue protagonista al marcar el primer tanto del partido y participar en la jugada que terminó con el segundo gol, convertido por Miguel Merentiel.

El nuevo destino del delantero atraviesa, por ahora, un presente complicado. Monza ocupa el último puesto de la Serie A italiana, después de haber caído en sus dos primeras presentaciones de la temporada: sufrió un 1-4 ante Inter y posteriormente perdió 2-3 frente a Udinese.