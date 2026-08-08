Boca empató con Vélez y dejó pasar otra chance de acercarse a la cima del Clausura

Boca Juniors empató 1-1 con Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó y no pudo descontarle puntos al líder de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscó el triunfo hasta el final, pero volvió a dejar puntos en el camino.

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El Fortín golpeó primero mediante Diego Valdés, mientras que Santiago Ascacíbar, una de las figuras del encuentro, consiguió la igualdad antes del descanso.

Con este resultado, Vélez se aseguró terminar la cuarta fecha como único líder de la Zona A y además mantiene tres puntos de ventaja sobre Boca en la Tabla Anual.

El Xeneize comenzó generando las situaciones más peligrosas. Milton Delgado tuvo una de las primeras oportunidades claras con un remate que terminó estrellándose contra el palo.

Sin embargo, Vélez fue efectivo. A los nueve minutos, Diego Valdés aprovechó un tiro libre y convirtió el 1-0.

Boca empató con Vélez

Después del gol, Boca mostró algunos problemas defensivos y Leandro Paredes debió despejar una pelota sobre la línea para evitar que el Fortín ampliara la diferencia.

La reacción llegó a los 38 minutos. Ascacíbar apareció en ataque y marcó el 1-1. Antes del descanso hubo oportunidades para los dos: Álvaro Montero evitó el gol de Dilan Godoy y, sobre el cierre, un remate de Ascacíbar terminó contra el palo.

Boca buscó la victoria hasta el final

En el segundo tiempo, el conjunto de Arruabarrena tomó mayor protagonismo y acumuló situaciones para dar vuelta el resultado.

Ascacíbar volvió a convertirse en una de las principales armas ofensivas con un remate que pasó cerca, un cabezazo desviado y hasta una chilena que quedó en manos del arquero.

También tuvieron sus oportunidades Leonel Flores, Delgado y Paredes. Los ingresos de Sebastián Villa y Milton Giménez buscaron darle mayor peso al ataque, aunque Boca no pudo encontrar el segundo gol.

Vélez también tuvo su posibilidad sobre el final, pero Montero respondió ante un remate de Luca Feler y sostuvo el empate.

Boca ahora piensa en la Copa Sudamericana

El Xeneize tendrá poco tiempo para lamentar los puntos perdidos. Su próximo compromiso será por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Este martes, desde las 19, enfrentará a Recoleta de Paraguay por el partido de ida, nuevamente en el estadio de Huracán.

Por el Torneo Clausura volverá a jugar el próximo sábado desde las 21.15 ante Platense, en Vicente López.

Vélez, en tanto, recibirá a Defensa y Justicia el lunes 17 de agosto por la quinta fecha. El Fortín llegará a ese encuentro como líder de la Zona A, mientras que Boca deberá seguir buscando regularidad para no alejarse de la pelea por los primeros puestos.