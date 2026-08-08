Día del Gato: los errores más comunes que cometen los dueños en Jujuy, según un veterinario

Aunque muchas personas creen que los gatos son mascotas completamente independientes, esa idea puede llevar a cometer errores que terminan afectando su salud. En la previa del Día Internacional del Gato, que se conmemora cada 8 de agosto, el veterinario jujeño Sebastián Zampini (MP 252) compartió una serie de recomendaciones para quienes conviven con estos animales.

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Durante una entrevista con TodoJujuy, el profesional explicó que los felinos requieren cuidados específicos y que pequeños descuidos cotidianos pueden derivar en problemas urinarios, estrés e incluso enfermedades más graves.

En los últimos años cada vez más personas eligen tener gatos como mascotas. Sin embargo, Zampini aclaró que eso no significa que necesiten menos atención que un perro.

"No es que sean totalmente independientes, requieren otro tipo de atención. El perro necesita paseos por una cuestión de salud física y mental, mientras que el gato tiene otras necesidades", explicó.

Incluso señaló que algunos felinos generan un fuerte vínculo con sus dueños y pueden sufrir cuando permanecen varios días solos.

"Hay gatos que son más demandantes de atención con el dueño que otros. El estrés es muy complicado en los gatos", remarcó.

El error más común: descuidar la bandeja sanitaria

Uno de los principales consejos del veterinario tiene que ver con la higiene del espacio donde los gatos hacen sus necesidades.

"Es importantísimo. Todos los días hay que limpiar la bandeja sanitaria. Ellos se aguantan las ganas si la bandeja está sucia y eso muchas veces termina en problemas urinarios", advirtió.

Según explicó, muchos de los casos que llegan al consultorio tienen relación directa con este tipo de hábitos.

El agua también debe renovarse todos los días

Otro de los errores frecuentes es dejar el mismo recipiente con agua durante varios días.

"El gato no es un animal que tome mucha agua. Si quiere ir a tomar porque siente sed y el agua es la misma que está hace dos días, normalmente no toma; prefiere el agua limpia", indicó.

Por ese motivo recomendó cambiar el agua con frecuencia para estimular una correcta hidratación.

Los juguetes también forman parte de la salud

Además de la alimentación y la higiene, Zampini destacó la importancia de ofrecerles un ambiente adecuado para que puedan desarrollar comportamientos propios de la especie.

"El enriquecimiento ambiental también es súper importante: juguetitos, algún tronco o algo donde pueda rascar y afilarse las uñas", sostuvo.

Los problemas urinarios, entre las consultas más frecuentes

El veterinario aseguró que la mayoría de las consultas relacionadas con gatos tienen un punto en común: los problemas urinarios.

"Cuando uno empieza a preguntar cómo es el manejo en casa, se termina dando cuenta de que no es correcto el manejo de la bandeja, por ahí el alimento que le dan o el ambiente en el que están viviendo les provoca estrés. Eso termina casi siempre en problemas urinarios", explicó.

Por eso, insistió en que mantener una rutina de higiene, ofrecer agua fresca todos los días y generar un ambiente enriquecido son medidas sencillas que pueden prevenir muchas enfermedades y mejorar la calidad de vida de los gatos.