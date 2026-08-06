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6 de agosto de 2026 - 07:36
Sociedad.

Viral: un gato con una lesión volvió a caminar gracias a una silla de ruedas creada en 3D

El caso repercutió en redes y un voluntario diseñó un dispositivo adaptado a sus medidas para ayudarlo a recuperar la movilidad.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un gato con una lesión volvió a caminar gracias a una silla de ruedas creada en 3D.

Un gato con una lesión volvió a caminar gracias a una silla de ruedas creada en 3D.

Un improvisado dispositivo construido con cartón, reglas plásticas y pequeños autos Hot Wheels se convirtió en el primer apoyo para que Gelato, un gato que esperaba ser adoptado, pudiera desplazarse luego de llegar al refugio Cincinnati Animal CARE (CAC) con dificultades para mantenerse de pie por sus propios medios.

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La particular historia fue compartida a través de las redes sociales y rápidamente despertó una gran repercusión, al punto de impulsar la llegada de una silla de ruedas personalizada elaborada mediante impresión 3D gracias a las donaciones recibidas.

El gato fue encontrado en la calle

De acuerdo con lo publicado por People, Gelato llegó al Cincinnati Animal CARE (CAC) acompañado por otros cuatro gatos que habían sido encontrados en situación de calle. Luego de ser evaluado por los veterinarios, se determinó que presentaba una lesión en la columna vertebral.

Si bien el animal mantenía cierta sensibilidad y pequeños movimientos en sus extremidades posteriores, la afección le impedía movilizarse de manera independiente.

El pequeño tamaño de Gelato representaba una dificultad adicional, ya que ninguno de los modelos de sillas de ruedas con los que contaba el refugio podía adaptarse correctamente a sus dimensiones. Frente a esa situación, Mallory Smith, técnica veterinaria principal del establecimiento, decidió crear una solución personalizada utilizando materiales simples como cartón, reglas y cinta adhesiva para desarrollar un soporte que se ajustara a sus necesidades.

Una tecnología de impresión 3D

La enorme difusión que alcanzó la historia en internet generó un resultado inesperado y positivo: una persona cercana al refugio decidió crear para Gelato un nuevo sistema de desplazamiento mediante tecnología de impresión 3D, elaborado específicamente a partir de las dimensiones del pequeño felino.

Según explicó Mallory Smith, el proceso de fabricación de la silla demandó aproximadamente dos horas. Además de ofrecer una estructura más firme que el primer prototipo realizado de manera casera, el nuevo dispositivo cuenta con un diseño adaptable que permite modificarlo a medida que el gato continúe desarrollándose.

Gracias a todos los que dieron ‘me gusta’, compartieron y ayudaron a difundir la historia de Gelato, este pequeño ahora tiene una silla de ruedas personalizada impresa en 3D fabricada especialmente para él”, expresó el refugio a través de su cuenta oficial de Facebook al comunicar la noticia.

“Sus compartidos realmente marcan la diferencia y nos ayudan a llegar a las personas que pueden ayudar a animales como Gelato.”

En ese mismo mensaje, el Cincinnati Animal CARE (CAC) destacó el trabajo realizado por Smith y por el grupo de profesionales veterinarios que acompañaron el proceso: “Un enorme agradecimiento a nuestra líder asistente veterinaria, Mallory, y a nuestro increíble equipo médico por pensar siempre fuera de lo convencional y encontrar formas creativas de ayudar a los animales que más nos necesitan”.

La institución sintetizó la evolución del pequeño felino con una frase que resume su transformación: “De reglas, precintos de plástico y Hot Wheels a una silla de ruedas personalizada impresa en 3D, Gelato está oficialmente en movimiento”.

El gato mostró avances y alegra a la comunidad

La evolución de Gelato va mucho más allá de la incorporación de su nuevo sistema de movilidad. Según informó People, Mallory Smith explicó que el felino ha comenzado a mostrar avances por cuenta propia: incluso sin utilizar la silla de ruedas, consigue mantenerse parado durante algunos instantes, aunque todavía no tiene la capacidad de caminar o desplazarse corriendo.

La especialista considera que, si continúa con esta recuperación, el pequeño gato podría estar listo para encontrar un hogar definitivo en las próximas semanas. Además, mantiene la esperanza de que, con una mejora progresiva de sus condiciones físicas, en el futuro pueda dejar de depender del dispositivo de asistencia.

La nueva información sobre la evolución de Gelato también provocó una gran repercusión entre los seguidores del refugio en Facebook, donde la publicación recibió miles de reacciones positivas. Numerosos usuarios expresaron su alegría por los avances del pequeño felino y destacaron la emoción que despertó su historia de superación.

“Gelato no tiene idea de cuántas personas en este mundo lo quieren”, escribió uno de los seguidores. Otro expresó su entusiasmo al decir: “Voy a necesitar una camiseta con este pequeño y su nuevo carrito”. En tanto, un tercer usuario alentó al animal con un mensaje de apoyo: “¡Vamos, vamos, GELATO!”.

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