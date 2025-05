Tensión: un gato se subió al techo, tuvo problemas al querer bajar y fue viral

La grabación presenta a la dueña de Apolo, quien con paciencia y firmeza lo orienta para que baje del techo por sus propios medios. “Yo no voy a sacar ninguna escalera ni nada, que baje. ¿O sea, a ver, alguna vez se habrá subido y habrá bajado?”, se escucha a un hombre determinado a no escalar para salvarlo. En ese momento, la mujer no dudó en decirle al gato: “Apolo, no te van a bajar esta vez. Vas a tener que bajar solo”